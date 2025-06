Квеозин: этот витамин стирает возрастные изменения в мозге

Квеозин — это небольшое вещество, которое играет важную роль в различных процессах нашего организма. Недавно ученые выяснили, как клетки получают квеозин, что открывает новые перспективы для изучения памяти, обучения и лечения рака.

Квеозин — это вещество, сходное с витамином, которое мы получаем с пищей или от полезных бактерий в кишечнике. Исследования, проведенные учеными из Университета Флориды, показали, как именно квеозин проникает в клетки. Они обнаружили, что этот процесс происходит через специальный ген под названием SLC35F2, который действует как "вход" для вещества, пишет Proceedings of the National Academy of Sciences.

Квеозин помогает клеткам правильно интерпретировать информацию, записанную в ДНК, и синтезировать необходимые белки. Это критически важно для нормального функционирования организма и его способности справляться со стрессом.

В экспериментах с мышами ученые заметили, что отсутствие квеозина негативно сказывается на памяти животных. Однако добавление этого вещества улучшало их когнитивные способности. Это открытие может стать основой для разработки новых методов лечения заболеваний мозга.

Кроме того, исследователи обнаружили, что уровень квеозина снижается в раковых клетках. Это приводит к ускоренному росту и делению опухолевых клеток. Введение квеозина может помочь замедлить развитие рака.

Источники квеозина включают мясо, молочные продукты и ферментированные продукты. Веганы могут получать его благодаря полезным бактериям в кишечнике. Антибиотики могут временно снижать уровень квеозина, но эту проблему можно решить с помощью добавок.

Результаты исследования показали, что микробиом кишечника и наша диета влияют на работу генов. Увеличение производства квеозина бактериями способствует улучшению работы клеток и защите кишечника от повреждений.

Ученые намерены изучить, как уровень квеозина изменяется в организме человека на протяжении жизни. Это поможет разработать новые методы лечения и улучшить общее состояние здоровья.

В будущем возможно проведение анализа крови на содержание квеозина и предоставление рекомендаций по питанию. Это будет особенно полезно для людей с проблемами кишечника или ограниченным рационом.

