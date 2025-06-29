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Имбирь творит чудеса: раскройте 10 секретов крепкого здоровья и долголетия

3:01
Здоровье

Имбирь, происходящий из Юго-Восточной Азии, является одним из самых популярных и распространённых растений в мире. Он ценится за свои вкусовые качества, лечебные свойства и сильный аромат. Сегодня имбирь часто используют как специю и в качестве лекарственного средства.

Корень имбиря
Фото: flickr. com by Veganbaking. net, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Корень имбиря

Основной активный компонент имбиря — гингерол — обладает противовоспалительными и антиоксидантными свойствами. Благодаря этому имбирь поддерживает иммунитет, уменьшает воспаление и улучшает общее состояние здоровья. Поэтому он остаётся важным элементом в традиционной и современной медицине, timesofindia.indiatimes.com.

Вот 10 способов, как имбирь может улучшить ваше самочувствие и здоровье:

  1. Поддержка пищеварения. Имбирь помогает снять мышечные спазмы в пищеварительном тракте, уменьшить вздутие живота и улучшить слюноотделение. Он также может облегчить расстройство желудка после еды.
  2. Снимает тошноту. Имбирь успокаивает желудок и уменьшает головокружение, будь то укачивание, утреннее недомогание или общая тошнота. Он также помогает при тошноте, вызванной стрессом или путешествием.
  3. Борьба с воспалением и болью в суставах. Имбирь содержит соединения, которые снимают воспаление в суставах и мышцах. Это делает его отличным средством для людей с артритом, болью в коленях или после тренировок.
  4. Облегчение мигрени и менструальных болей. Имбирь может уменьшить интенсивность и частоту мигреней, а также облегчить болезненные менструальные спазмы.
  5. Противораковые свойства. Некоторые исследования показывают, что имбирь может останавливать рост аномальных клеток, не затрагивая здоровые. Это может помочь в профилактике и лечении рака.
  6. Контроль уровня сахара в крови. Имбирь улучшает чувствительность к инсулину и помогает снизить уровень сахара в крови, что важно для людей с диабетом.
  7. Здоровье сердца. Имбирь поддерживает сердечно-сосудистую систему, регулируя артериальное давление, улучшая кровообращение и снижая уровень холестерина.
  8. Улучшение дыхания. Имбирь расслабляет мышцы дыхательных путей, облегчая дыхание и уменьшая воспаление лёгких. Это полезно для людей с астмой или заложенностью дыхательных путей.
  9. Укрепление иммунитета. Имбирь укрепляет иммунную систему и помогает бороться с простудой, гриппом и болью в горле. Его согревающий эффект способствует потоотделению и детоксикации.
  10. Защита клеток. Благодаря своим антиоксидантным свойствам, имбирь защищает клетки от повреждений, вызванных свободными радикалами, замедляет старение и снижает риск хронических заболеваний.
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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