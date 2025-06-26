Сахар и ничего лишнего: почему варенье нельзя считать полезным для здоровья продуктом

Эта сладкая заготовка из ягод скрывает неприятный секрет — пора узнать правду

Ни лимон, ни апельсин, ни крыжовник не добавят в сваренные с сахаром ягоды пользы, считает диетолог высшей категории, врач-эндокринолог Елена Щетинина.

Фото: commons.wikimedia. org by Изображение сделано защитником природы Натубико; vivism. info, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Крыжовник и смородина

Варенье — источник сахара. Точка, всё. Так категорически ответила врач на вопрос Pravda. Ru о пользе ягодной заготовки на зиму.

"Ягоды мы варили. Пользы от витаминов, какие там находятся, нет никакой. Все улетучилось, когда мы варили. Витамин С при нагревании разрушается, при хранении разрушается. Поэтому если вы хотели в смородине получить витамин С и сварили, то витамина С нет. Когда мы варим варенье, то добавляем сахар. Как правило, это 1:1. Это плюс калории лишние", — говорит Елена Щетинина.

Свежеперетёртые с сахаром ягоды, по словам диетолога, тоже не кладезь витаминов.

"Смородина, например, свежеперетертая. Там витамин С потерялся, пока мы терли смородину. Соединяется с сахаром. Там сахара ничуть не меньше, чем в варенье, а иногда даже больше, потому что не варилось, термической обработки нет, забродит, если еще будете хранить без холодильника. И тогда у вас не сохранится ничего", — пояснила доктор.

Съесть одну-две чайных ложки варенья в день диетолог считает допустимым. Порадовать себя сладким. А лучшая альтернатива варенью зимой — замороженные без всякого сахара ягоды.