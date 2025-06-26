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Шопинг оказался полезен для мозга: вот как прогулки по торговым центрам улучшают его работу

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Здоровье

Нужно выучить много материала к зачету или экзамену? Идите в торговый центр! Учёные выяснили, что такие прогулки улучшают работу мозга.

Торговый центр Авиапарк
Фото: commons.wikimedia.org by Woctogen, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Торговый центр Авиапарк

При проведении эксперимента исследователи использовали мезоскоп — прибор, позволяющий одновременно записывать активность десятков тысяч нервных клеток мозга у мышей.

Со временем грызуны научились различать текстуры стен. Позднее даже без поощрения мозг мышей продолжал фиксировать визуальную информацию. Ученые считают это неконтролируемым обучением.

Дело в том, что когда человек гуляет, зрительная кора автоматически анализирует окружающий мир, создает некую карту.

Уточнения

Шо́пинг (англ. shopping) — форма времяпрепровождения в виде посещения магазинов, обычно в торговых центрах и комплексах, и покупки товаров — одежды, обуви, аксессуаров, головных уборов, подарков, косметики и др.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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