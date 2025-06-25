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Такие сны ускоряют старение и укорачивают жизнь: новое открытие учёных

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Здоровье

Исследователи из Имперского колледжа Лондона выяснили, чем опасны ночные кошмары.

Ночные переживания и беспокойство
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Ночные переживания и беспокойство

Ученые проанализировав данные 183 тысяч человек в возрасте от 26 до 86 лет. Люди, которым кошмары снились как минимум раз в неделю, в возрасте до 70 лет умирали почти в три раза чаще, чем те, кого такие сны не посещали. Еще тревожные сны вызывают укорачивание теломер (участков ДНК, являющихся маркером старения).

По мнению исследователей, кошмары вызывают резкий всплеск кортизола, мешают выспаться.

Ученые советуют отказаться от триллеров на ночь и обратить внимание на качество сна.

Уточнения

Сон (лат. somnus) — периодически возникающее физиологическое состояние, противоположное состоянию бодрствования, характеризующееся пониженной реакцией на окружающий мир, присущее млекопитающим, птицам, рыбам и некоторым другим животным, в том числе насекомым и головоногим моллюскам.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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