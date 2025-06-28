Парфюм бодрит или утомляет — зависит от одного нюанса в составе

1:28 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Аромат — это не просто дополнение к образу, он может влиять на наше настроение, концентрацию и даже уровень тревожности. Поэтому выбирать парфюм стоит не только по красоте флакона, но и с заботой о себе.

Фото: flickr.com by soomness, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Духи

Как выбрать парфюм, который радует и не вредит

Сердечные ноты — главный ориентир

По словам врача Евгения Таратухина, настоящий запах духов раскрывается не сразу — нужно подождать около 30 минут. Именно "сердце" аромата определяет, насколько он подойдёт вам. Цитрусовые и мятные ноты бодрят, а тёплые и сладкие — помогают расслабиться.

Осторожно с составом

В парфюме могут быть аллергены. Например, дубовый мох — один из самых распространённых раздражителей. Его уже часто заменяют на более щадящий эвернил. А натуральные цитрусовые масла хоть и звучат приятно, но содержат терпены, которые делают кожу чувствительной к солнцу.

Слишком много — уже плохо

Если аромат слишком резкий или нанесён в большом количестве, это может вызвать головную боль и даже мышечное напряжение. Если почувствовали дискомфорт, проветрите помещение, выпейте воды и промойте нос.

Как восстановить обоняние

Вместо привычного кофейного зёрнышка, чтобы "перезагрузить" нос, лучше понюхать свою кожу или волосы — это действительно помогает мозгу "переключиться".

Уточнения

Парфюме́рия - совокупность изделий, применяемых для ароматизации тела человека, одежды, белья и воздуха в помещениях.

