Пара бокалов в неделю — и риск слабоумия вырастает вдвое

Учёные из Бразилии выяснили: всего восемь и более порций алкоголя в неделю — это та граница, за которой резко увеличивается риск деменции и других нарушений работы мозга. Именно такое количество может удвоить вероятность появления когнитивных расстройств.
В исследовании участвовали 1781 человек. Результаты оказались тревожными: у тех, кто регулярно пил, мозг старел быстрее, а средняя продолжительность жизни была на 13 лет меньше, чем у тех, кто вообще не употреблял спиртное.
Даже "умеренно" — не значит безопасно
Исследователи подчёркивают: вред для мозга возможен даже при умеренном потреблении алкоголя. Структурные изменения, зафиксированные у испытуемых, говорят о том, что спиртное влияет на мозг заметно раньше, чем появляются внешние симптомы.
Алкоголь и деменция — связь подтверждена
Алкоголь давно считается фактором риска для здоровья в целом. Теперь становится всё очевиднее: он напрямую влияет и на когнитивные функции. Для мозга нет "безопасной" дозы — особенно с возрастом.
Алкого́льные напи́тки - напитки, содержащие этиловый спирт.
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