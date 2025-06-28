Пара бокалов в неделю — и риск слабоумия вырастает вдвое

1:15 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Учёные из Бразилии выяснили: всего восемь и более порций алкоголя в неделю — это та граница, за которой резко увеличивается риск деменции и других нарушений работы мозга. Именно такое количество может удвоить вероятность появления когнитивных расстройств.

Фото: commons.wikimedia.org by Italosvevo68, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Мужчина с бокалом

Сколько алкоголя может стать опасным для мозга

В исследовании участвовали 1781 человек. Результаты оказались тревожными: у тех, кто регулярно пил, мозг старел быстрее, а средняя продолжительность жизни была на 13 лет меньше, чем у тех, кто вообще не употреблял спиртное.

Даже "умеренно" — не значит безопасно

Исследователи подчёркивают: вред для мозга возможен даже при умеренном потреблении алкоголя. Структурные изменения, зафиксированные у испытуемых, говорят о том, что спиртное влияет на мозг заметно раньше, чем появляются внешние симптомы.

Алкоголь и деменция — связь подтверждена

Алкоголь давно считается фактором риска для здоровья в целом. Теперь становится всё очевиднее: он напрямую влияет и на когнитивные функции. Для мозга нет "безопасной" дозы — особенно с возрастом.

Уточнения

Алкого́льные напи́тки - напитки, содержащие этиловый спирт.



