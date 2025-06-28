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Сон кажется нормальным, но мозг бодрствует — причина проста

1:17
Здоровье

Даже если вы легли вовремя и ничто не мешает снаружи — заснуть бывает сложно. По словам сомнолога Михаила Полуэктова, главные враги сна сегодня — это не шумные соседи или кофе на ночь, а вещи, ставшие частью повседневной жизни: гаджеты и стресс.

Сон
Фото: freepik.com by krakenimages.com, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Сон

Что мешает нам спать: главные враги крепкого сна

Когда перед сном мы смотрим в экран телефона или ноутбука, мозг получает сигнал: "ещё день". Всё из-за синего света, который нарушает выработку мелатонина — гормона сна. В результате появляется бодрость там, где должна быть сонливость. Чем дольше сидим в экране — тем сложнее уснуть.

Многозадачность и тревожность

Современный ритм жизни не даёт расслабиться даже ночью. Постоянная занятость, поток мыслей, тревожность — всё это не отпускает мозг, мешая ему перейти в режим отдыха. Полноценный сон невозможен без внутреннего спокойствия.

Что делать

Чтобы выспаться по-настоящему, стоит хотя бы за час до сна отложить гаджеты и переключиться на спокойные занятия. Также важно учиться управлять стрессом — от вечерних прогулок до дыхательных практик или простого молчания перед сном.

Уточнения

Мелатони́н - основной гормон эпифиза, регулятор циркадного ритма всех живых организмов.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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