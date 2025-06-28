Вещества в специях могут восстановить память — доказано на модели Альцгеймера

Учёные из Института Скриппса в Калифорнии сделали прорыв: они разработали вещество, которое может замедлить или даже обратить вспять болезнь Альцгеймера. В его основе — карнозиновая кислота, содержащаяся в таких привычных травах, как розмарин и шалфей.
На базе карнозиновой кислоты был создан препарат под названием diAcCA. Он не просто уменьшает воспаление в мозге, но и восстанавливает связи между нейронами — именно те, которые отвечают за память и способность к обучению.
Что показали эксперименты
У мышей с признаками болезни Альцгеймера, получавших diAcCA, улучшалась память и снижались воспалительные процессы. Важно и то, что препарат способен проникать через гематоэнцефалический барьер — защиту мозга, через которую проходят далеко не все лекарства.
Меньше побочных эффектов
Ещё один плюс — высокая точность действия. diAcCA работает только в воспалённых участках мозга, не затрагивая здоровые ткани, а значит, и риск побочных эффектов минимален.
Что дальше
Клинические испытания препарата начнутся в ближайшее время. Это даёт надежду миллионам людей по всему миру на более эффективное лечение болезни Альцгеймера.
Боле́знь Альцгеймера - наиболее распространённая форма деменции, нейродегенеративное заболевание, впервые описанное в 1907 году немецким психиатром Алоисом Альцгеймером.
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