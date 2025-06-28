Вещества в специях могут восстановить память — доказано на модели Альцгеймера

1:23 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Учёные из Института Скриппса в Калифорнии сделали прорыв: они разработали вещество, которое может замедлить или даже обратить вспять болезнь Альцгеймера. В его основе — карнозиновая кислота, содержащаяся в таких привычных травах, как розмарин и шалфей.

Фото: source: David Stang. First published at ZipcodeZoo.com by Photo by David J. Stang, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Шалфей

Розмарин и шалфей: как специи могут помочь мозгу

На базе карнозиновой кислоты был создан препарат под названием diAcCA. Он не просто уменьшает воспаление в мозге, но и восстанавливает связи между нейронами — именно те, которые отвечают за память и способность к обучению.

Что показали эксперименты

У мышей с признаками болезни Альцгеймера, получавших diAcCA, улучшалась память и снижались воспалительные процессы. Важно и то, что препарат способен проникать через гематоэнцефалический барьер — защиту мозга, через которую проходят далеко не все лекарства.

Меньше побочных эффектов

Ещё один плюс — высокая точность действия. diAcCA работает только в воспалённых участках мозга, не затрагивая здоровые ткани, а значит, и риск побочных эффектов минимален.

Что дальше

Клинические испытания препарата начнутся в ближайшее время. Это даёт надежду миллионам людей по всему миру на более эффективное лечение болезни Альцгеймера.

Уточнения

Боле́знь Альцгеймера - наиболее распространённая форма деменции, нейродегенеративное заболевание, впервые описанное в 1907 году немецким психиатром Алоисом Альцгеймером.

