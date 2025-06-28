Долгий перелёт может закончиться неожиданно — вот что советуют врачи

Долгий перелёт — это не только усталость и отёки. В некоторых случаях он может привести к тромбозу глубоких вен (ТГВ) — состоянию, при котором в сосудах образуются сгустки крови. Это особенно актуально для тех, кто долго сидит без движения.
Особое внимание к профилактике стоит уделить тем, кто принимает гормональные контрацептивы, страдает ожирением, курит или находится в периоде беременности. У этих групп риск развития ТГВ особенно высок.
Что можно сделать во время полёта
Хирург Дана Дигура советует:
— вставать и прогуливаться по салону хотя бы раз в час;
— делать простые движения стопами и икроножными мышцами прямо на месте;
— использовать компрессионные чулки — они помогают поддерживать нормальное кровообращение и уменьшают отёки.
Профилактика — залог спокойного путешествия
Эти простые действия не требуют много усилий, но могут сыграть ключевую роль в профилактике серьёзных проблем со здоровьем. Забота о сосудах — это тоже часть подготовки к поездке.
Тромбо́з - процесс прижизненного формирования внутри кровеносных сосудов свёртков крови (тромбов), препятствующих свободному току крови.
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