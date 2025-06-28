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Долгий перелёт может закончиться неожиданно — вот что советуют врачи

1:13
Здоровье

Долгий перелёт — это не только усталость и отёки. В некоторых случаях он может привести к тромбозу глубоких вен (ТГВ) — состоянию, при котором в сосудах образуются сгустки крови. Это особенно актуально для тех, кто долго сидит без движения.

Салон самолёта
Фото: commons.wikimedia.org by Chainwit., https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Салон самолёта

Как защититься от тромбов в полёте: простые советы от врача

Особое внимание к профилактике стоит уделить тем, кто принимает гормональные контрацептивы, страдает ожирением, курит или находится в периоде беременности. У этих групп риск развития ТГВ особенно высок.

Что можно сделать во время полёта
Хирург Дана Дигура советует:

— вставать и прогуливаться по салону хотя бы раз в час;
— делать простые движения стопами и икроножными мышцами прямо на месте;
— использовать компрессионные чулки — они помогают поддерживать нормальное кровообращение и уменьшают отёки.

Профилактика — залог спокойного путешествия

Эти простые действия не требуют много усилий, но могут сыграть ключевую роль в профилактике серьёзных проблем со здоровьем. Забота о сосудах — это тоже часть подготовки к поездке.

Уточнения

Тромбо́з - процесс прижизненного формирования внутри кровеносных сосудов свёртков крови (тромбов), препятствующих свободному току крови.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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