Долгий перелёт может закончиться неожиданно — вот что советуют врачи

1:13 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Долгий перелёт — это не только усталость и отёки. В некоторых случаях он может привести к тромбозу глубоких вен (ТГВ) — состоянию, при котором в сосудах образуются сгустки крови. Это особенно актуально для тех, кто долго сидит без движения.

Фото: commons.wikimedia.org by Chainwit., https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Салон самолёта

Как защититься от тромбов в полёте: простые советы от врача

Особое внимание к профилактике стоит уделить тем, кто принимает гормональные контрацептивы, страдает ожирением, курит или находится в периоде беременности. У этих групп риск развития ТГВ особенно высок.

Что можно сделать во время полёта

Хирург Дана Дигура советует:

— вставать и прогуливаться по салону хотя бы раз в час;

— делать простые движения стопами и икроножными мышцами прямо на месте;

— использовать компрессионные чулки — они помогают поддерживать нормальное кровообращение и уменьшают отёки.

Профилактика — залог спокойного путешествия

Эти простые действия не требуют много усилий, но могут сыграть ключевую роль в профилактике серьёзных проблем со здоровьем. Забота о сосудах — это тоже часть подготовки к поездке.

Уточнения

Тромбо́з - процесс прижизненного формирования внутри кровеносных сосудов свёртков крови (тромбов), препятствующих свободному току крови.

