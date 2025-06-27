Кариес без бормашины — стоматология уже не та, что раньше

Раньше казалось: если заболел зуб, значит, сверлить и пломбировать — другого выхода нет. Но сегодня стоматология предлагает более щадящие способы, особенно если проблему удалось заметить вовремя.
Первая стадия кариеса — это белое матовое пятно на эмали. В этот момент ещё нет боли или разрушений, но зуб уже теряет минералы. Именно на этом этапе его можно спасти без сверления и пломб.
Реминерализация — питание для эмали
Суть метода в том, чтобы вернуть эмали кальций, фосфор и фтор. Используются специальные гели и аппликации с активными компонентами: фторидом, гидроксиапатитом или кальцием. Это помогает укрепить эмаль и остановить разрушение.
ICON — технология без боли
Методика ICON подходит для лечения кариеса в эстетически важных зонах, например, на передних зубах. В эмаль проникает специальный состав, который запечатывает поражённый участок. Без уколов, без боли и без следов — удобно и эффективно.
Лучше предупредить, чем лечить
Самое главное — не ждать. Заметили белое пятно или чувствительность на холодное? Это уже сигнал. Регулярная чистка, профессиональные осмотры и внимание к питанию помогут избежать серьёзных проблем.
Ка́риес - сложный, медленно текущий патологический процесс, протекающий в твёрдых тканях зуба и развивающийся в результате комплексного воздействия неблагоприятных внешних и внутренних факторов.
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