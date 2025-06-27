Кариес без бормашины — стоматология уже не та, что раньше

1:28 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Раньше казалось: если заболел зуб, значит, сверлить и пломбировать — другого выхода нет. Но сегодня стоматология предлагает более щадящие способы, особенно если проблему удалось заметить вовремя.

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Как лечить кариес без бормашины: советы на ранней стадии

Первая стадия кариеса — это белое матовое пятно на эмали. В этот момент ещё нет боли или разрушений, но зуб уже теряет минералы. Именно на этом этапе его можно спасти без сверления и пломб.

Реминерализация — питание для эмали

Суть метода в том, чтобы вернуть эмали кальций, фосфор и фтор. Используются специальные гели и аппликации с активными компонентами: фторидом, гидроксиапатитом или кальцием. Это помогает укрепить эмаль и остановить разрушение.

ICON — технология без боли

Методика ICON подходит для лечения кариеса в эстетически важных зонах, например, на передних зубах. В эмаль проникает специальный состав, который запечатывает поражённый участок. Без уколов, без боли и без следов — удобно и эффективно.

Лучше предупредить, чем лечить

Самое главное — не ждать. Заметили белое пятно или чувствительность на холодное? Это уже сигнал. Регулярная чистка, профессиональные осмотры и внимание к питанию помогут избежать серьёзных проблем.

Уточнения

Ка́риес - сложный, медленно текущий патологический процесс, протекающий в твёрдых тканях зуба и развивающийся в результате комплексного воздействия неблагоприятных внешних и внутренних факторов.

