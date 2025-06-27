Выпей перед сном — и забудь о голодных прогулках к холодильнику

1:08 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Поздним вечером многим знакомо ощущение: вроде поужинал, но всё равно хочется чего-нибудь "вкусненького". Вместо очередного перекуса можно попробовать натуральный способ — гвоздичную воду.

Фото: Designed by Freepik by kamranaydinov is licensed under Public domian Приправа гвоздика

Как простой напиток помогает побороть ночной голод и улучшить сон

Это простой напиток на основе обычной пряности. Всего 4-5 соцветий гвоздики, кипячёная вода, 5 минут под крышкой — и готово. При желании можно добавить немного мёда. Такой отвар не только вкусный, но и полезный.

Почему он работает

Гвоздика содержит эвгенол — природное успокаивающее вещество. Оно помогает расслабиться, быстрее заснуть и не просыпаться с чувством голода. Напиток также способствует очищению печени, улучшает пищеварение и снижает воспаления.

Натуральная альтернатива перекусам

Вместо того чтобы бороться с тягой к еде силой воли, достаточно ввести в привычку тёплую чашку гвоздичной воды перед сном. Это поможет успокоиться, избежать бессонницы и держать аппетит под контролем.

Уточнения

Гвозди́ка - пряность, представляющая собой высушенные нераскрывшиеся бутоны.

