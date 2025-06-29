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Алкоголь под шашлык - дуэт-убийца: как мясо превращается в тайный удар по вашему здоровью

2:10
Здоровье

Лето — это период отпусков, поездок за город, а также аромата угля, тарелки сочного мяса и традиционного бокала "за встречу". Вкусно? Безусловно. Но и хитро: жирное красное мясо плюс алкоголь — идеальный коктейль для канцерогенов и нагрузки на печень.

шашлык
Фото: Freepik by jcomp is licensed under Рublic domain
шашлык

Красное мясо: польза есть, но есть и нюансы

Белок, железо, B12 — в этом смокинг мяса. Проблема в другом: жарка на открытом огне рождает гетероциклические амины и полициклические ароматические углеводороды. Чем сильнее корочка и угольная "карамель", тем больше канцерогенов. ВОЗ относит переработанное мясо к канцерогенам первой группы, а обычное красное — к "возможным" канцерогенам.

Алкоголь: усилитель проблем

Даже пара бокалов ускоряют поступление канцерогенов, тормозят работу печени, разгоняют воспаление и растят риск онкологии пищеварительного тракта. Вместе с жареным мясом — удар по двум фронтам.

Пять способов сделать шашлык умным

  1. Маринаду — да, уксусу и майонезу — нет. Лимонный сок, розмарин, лук или чеснок уменьшают канцерогены, а кислый майонез — наоборот.
  2. Корочка без угля. Снимайте мясо с огня чуть раньше и доводите в фольге. Меньше "гарри" — меньше PAH-ов.
  3. Овощная поддержка. Листовая зелень и брокколи связывают часть вредных соединений. Плюс банальное облегчение для желудка.
  4. Выбор мяса. Индейка или куриная грудка задают минимум жира и канцерогенов. Красное мясо — максимум два раза в неделю.
  5. Вода вместо градуса. Вода, травяной чай или домашний лимонад — союзники печени. Газировка и спиртное делают наоборот.

Любимый всеми шашлык не обязательно выбрасывать из жизни — достаточно чуть-чуть поменять привычки: щадящий маринад, меньше углей, больше овощей и никакой "заливки" алкоголем. Тогда удовольствие останется, а вред заметно уйдёт в тень.

Уточнения

Шашлы́к (крымскотат. шишлик, от шиш - вертел) — изначально блюдо стран Западной и Центральной Азии, Кавказа, из кусочков мяса (например, баранины), нанизанных на шампур и приготовленных на жаре тлеющих углей в мангале.

Автор Алёна Малова
Алёна Малова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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