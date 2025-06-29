Алкоголь под шашлык - дуэт-убийца: как мясо превращается в тайный удар по вашему здоровью

Лето — это период отпусков, поездок за город, а также аромата угля, тарелки сочного мяса и традиционного бокала "за встречу". Вкусно? Безусловно. Но и хитро: жирное красное мясо плюс алкоголь — идеальный коктейль для канцерогенов и нагрузки на печень.
Белок, железо, B12 — в этом смокинг мяса. Проблема в другом: жарка на открытом огне рождает гетероциклические амины и полициклические ароматические углеводороды. Чем сильнее корочка и угольная "карамель", тем больше канцерогенов. ВОЗ относит переработанное мясо к канцерогенам первой группы, а обычное красное — к "возможным" канцерогенам.
Даже пара бокалов ускоряют поступление канцерогенов, тормозят работу печени, разгоняют воспаление и растят риск онкологии пищеварительного тракта. Вместе с жареным мясом — удар по двум фронтам.
Любимый всеми шашлык не обязательно выбрасывать из жизни — достаточно чуть-чуть поменять привычки: щадящий маринад, меньше углей, больше овощей и никакой "заливки" алкоголем. Тогда удовольствие останется, а вред заметно уйдёт в тень.
Шашлы́к (крымскотат. шишлик, от шиш - вертел) — изначально блюдо стран Западной и Центральной Азии, Кавказа, из кусочков мяса (например, баранины), нанизанных на шампур и приготовленных на жаре тлеющих углей в мангале.
Чай, который улучшает настроение, укрепляет сердце и помогает засыпать. Не ромашка и не цикорий — это золотой напиток, который стоит попробовать.