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Без одежды кажется легче — но ночью тело страдает сильнее

1:01
Здоровье

Кажется логичным: чем меньше одежды — тем прохладнее. Но на самом деле сон без одежды в жару может только усилить дискомфорт. Пот остаётся на коже, не испаряется и не впитывается, что мешает телу охлаждаться естественным образом.

Спящая девушка с красивым макияжем
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Спящая девушка с красивым макияжем

Почему не стоит спать голышом в жару

Когда на теле нет ткани, влага просто скапливается, а не уходит. Это нарушает работу системы терморегуляции и может привести к перегреву и даже обезвоживанию, особенно в душных помещениях.

Что рекомендуют специалисты

Психолог Сьюзи Ридинг советует выбирать для сна лёгкую и свободную одежду из натуральных материалов — хлопка, шёлка или бамбука. Такие ткани хорошо впитывают пот и помогают телу дышать ночью.

Пижама как защита

Правильная пижама в жаркую ночь — это не лишняя деталь, а залог комфортного сна. Она помогает сохранить прохладу и защитить кожу от неприятных ощущений.

Уточнения

Пижа́ма - разновидность домашней одежды, используемой преимущественно для сна.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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