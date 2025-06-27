Без одежды кажется легче — но ночью тело страдает сильнее

Кажется логичным: чем меньше одежды — тем прохладнее. Но на самом деле сон без одежды в жару может только усилить дискомфорт. Пот остаётся на коже, не испаряется и не впитывается, что мешает телу охлаждаться естественным образом.
Когда на теле нет ткани, влага просто скапливается, а не уходит. Это нарушает работу системы терморегуляции и может привести к перегреву и даже обезвоживанию, особенно в душных помещениях.
Что рекомендуют специалисты
Психолог Сьюзи Ридинг советует выбирать для сна лёгкую и свободную одежду из натуральных материалов — хлопка, шёлка или бамбука. Такие ткани хорошо впитывают пот и помогают телу дышать ночью.
Пижама как защита
Правильная пижама в жаркую ночь — это не лишняя деталь, а залог комфортного сна. Она помогает сохранить прохладу и защитить кожу от неприятных ощущений.
Пижа́ма - разновидность домашней одежды, используемой преимущественно для сна.
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