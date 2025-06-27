Без одежды кажется легче — но ночью тело страдает сильнее

1:01 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Кажется логичным: чем меньше одежды — тем прохладнее. Но на самом деле сон без одежды в жару может только усилить дискомфорт. Пот остаётся на коже, не испаряется и не впитывается, что мешает телу охлаждаться естественным образом.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Спящая девушка с красивым макияжем

Почему не стоит спать голышом в жару

Когда на теле нет ткани, влага просто скапливается, а не уходит. Это нарушает работу системы терморегуляции и может привести к перегреву и даже обезвоживанию, особенно в душных помещениях.

Что рекомендуют специалисты

Психолог Сьюзи Ридинг советует выбирать для сна лёгкую и свободную одежду из натуральных материалов — хлопка, шёлка или бамбука. Такие ткани хорошо впитывают пот и помогают телу дышать ночью.

Пижама как защита

Правильная пижама в жаркую ночь — это не лишняя деталь, а залог комфортного сна. Она помогает сохранить прохладу и защитить кожу от неприятных ощущений.

Уточнения

Пижа́ма - разновидность домашней одежды, используемой преимущественно для сна.

