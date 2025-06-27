Вода кристально чистая — но пить её может быть опасно

1:13 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Многие считают, что вода из родника или колодца — это гарант чистоты и пользы. Однако профессор Наталья Шеина предупреждает: даже такие источники могут быть опасны. Вода из-под земли действительно чище, чем из рек и озёр, но это не делает её полностью безопасной.

Фото: commons.wikimedia.org by Alx0yago, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Колодец

Можно ли пить воду из родников и колодцев: ответ учёного

Подземная вода может содержать бактерии, вирусы и химические примеси. Особенно это касается дачных колодцев: в зависимости от региона в ней могут быть избыточные количества железа, хлоридов, сульфатов и даже нитратов. В Подмосковье, например, нередко фиксируют высокое содержание железа.

Кипячение — временное решение

Чтобы обеззаразить воду, можно её кипятить — но только если речь идёт о небольших объёмах. Для постоянного потребления этого недостаточно, особенно если в воде есть химические примеси.

Итог: не пей, если не уверен

Даже если вода выглядит чистой и вкус кажется "как в детстве", не стоит пить её без анализа. Особенно это касается воды из дачных скважин и колодцев — безопасность здесь под вопросом.

Уточнения

Коло́дец - гидротехническое сооружение для добывания и получения подземных вод из первого от поверхности безнапорного водоносного пласта, обычно представляющее собой шахту квадратного (или круглого) сечения.

