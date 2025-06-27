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Вода кристально чистая — но пить её может быть опасно

1:13
Здоровье

Многие считают, что вода из родника или колодца — это гарант чистоты и пользы. Однако профессор Наталья Шеина предупреждает: даже такие источники могут быть опасны. Вода из-под земли действительно чище, чем из рек и озёр, но это не делает её полностью безопасной.

Колодец
Фото: commons.wikimedia.org by Alx0yago, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Колодец

Можно ли пить воду из родников и колодцев: ответ учёного

Подземная вода может содержать бактерии, вирусы и химические примеси. Особенно это касается дачных колодцев: в зависимости от региона в ней могут быть избыточные количества железа, хлоридов, сульфатов и даже нитратов. В Подмосковье, например, нередко фиксируют высокое содержание железа.

Кипячение — временное решение

Чтобы обеззаразить воду, можно её кипятить — но только если речь идёт о небольших объёмах. Для постоянного потребления этого недостаточно, особенно если в воде есть химические примеси.

Итог: не пей, если не уверен

Даже если вода выглядит чистой и вкус кажется "как в детстве", не стоит пить её без анализа. Особенно это касается воды из дачных скважин и колодцев — безопасность здесь под вопросом.

Уточнения

Коло́дец - гидротехническое сооружение для добывания и получения подземных вод из первого от поверхности безнапорного водоносного пласта, обычно представляющее собой шахту квадратного (или круглого) сечения.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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