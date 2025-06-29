Берегите здоровье без химии: запах, от которого бегут даже клещи — натуральный метод из глухой Тайги

Your browser does not support the audio element. Здоровье

Каждую весну и лето тысячи людей устремляются в парки, на дачи, за грибами и на рыбалку. Но всем, кто хоть раз сталкивался с клещами, известно: эти крошечные паразиты — не просто раздражение, а реальная угроза здоровью. Клещи переносят энцефалит, боррелиоз (болезнь Лайма) и множество других инфекций. С каждым годом их становится всё больше, и даже в городских скверах не чувствуешь себя в безопасности.

Фото: Designed by Freepik by erik-karits-2093459, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Клещ

Большинство советов звучат однотипно: купите репеллент в магазине, обработайте одежду спреем, не забывайте аптечку. Но что делать, если репелленты под рукой нет, химия не нравится или вокруг нет аптек? Советы опытных лесников, егерей, охотников и жителей деревень, которые сталкиваются с клещами едва ли не каждый день.

Тайга раскрывает секреты

Клещ не летает и не прыгает с деревьев — это миф. Он сидит в траве или на кустах до 0,5 метра от земли. Его "оружие" — сверхчувствительные сенсоры, улавливающие тепло, запах пота, аммиак и углекислый газ. Особенно клещей привлекает запах пота, парфюмерии, масел, а ещё - высокая температура тела и движение.

Полностью избежать клещей невозможно, но можно сделать себя невидимкой — отпугнуть паразитов запахом, дымом, цветом одежды и материалами.

Рабочие методы без химии

Дым трутовика и натуральных грибов

Один из самых древних способов — дым от тлеющего гриба-трутовика. Найдите сухой трутовик на хвойном дереве, отрежьте кусок, подожгите и дайте ему тлеть. Этот дым создает невидимый барьер — клещи и комары его не выносят.

Как использовать: держите тлеющий гриб на ветке при прогулке или бросьте в костер на стоянке — дым отпугнет насекомых в радиусе нескольких метров. Не берите гриб голыми руками, чтобы не обжечься. Будьте осторожны с огнем, трутовик может вызвать пожар.

Дегтярное мыло и берёзовый дёготь

Запах берёзового дёгтя — кошмар для клещей. Лесники стирают одежду с дегтярным мылом или натирают им рукава и штанины. Деготь можно купить в аптеке или на рынке. Запах специфический, но действенный.

Как использовать: постирайте одежду с дегтярным мылом за день до похода, не выполаскивайте полностью, чтобы запах остался. Можно просто намылить одежду перед выходом. Чистый дёготь — для экстремальных случаев: капните немного на обувь, носки, швы брюк.

Муравьиная кислота

Эффективный способ из бабушкиного походного арсенала. Возьмите хлопчатобумажную тряпку, слегка смочите водой и накройте муравейник на 10-20 минут. Муравьи пропитают ткань муравьиной кислотой — клещи терпеть этот запах не могут.

Как использовать: обработайте этой тряпкой ноги, руки, шею, воротник и идите спокойно по лесу. Эффект держится 2-3 часа, потом повторяйте.

Эфирные масла

Масла лаванды, гвоздики, корицы, эвкалипта, чайного дерева и мяты отпугивают клещей. Если есть аромамасла — экспериментируйте!

Как использовать: капните 10-15 капель масла на 2 стакана воды, переложите в пульверизатор и обработайте одежду и обувь. Не наносите на кожу — возможна аллергия. Повторяйте каждые 2-3 часа.

Зола и пепел

Старый проверенный способ — натереть обувь и штанины золой от костра или пеплом сигарет. Защита действует в сухую погоду, но исчезает при намокании.

Как использовать: натирайте золу в швы, подвороты, носки и обувь после утреннего костра. Клещи не любят запах и текстуру.

Цвет и стиль одежды

Светлая одежда — лучший выбор, клещи легче заметны на ней. Заправляйте штанины в носки, рубашку в штаны, воротник держите застёгнутым. Чем плотнее ткань и меньше складок — тем сложнее клещу добраться до кожи.

Натуральные травы и растения

Пижма, полынь, чабрец, багульник отпугивают клещей. Их можно класть на место стоянки или натирать одежду.

Как использовать: засушите травы, потрите ими одежду, пояс, лодыжки, воротник. Свежие стебли кладут в обувь или шапку — запах держится долго.

Дополнительные советы егерей

После прогулки тщательно осматривайте тело и одежду — клещи часто ползают до получаса, прежде чем укусить.

Стирайте одежду или вывешивайте на солнце — жар и мороз убивают паразитов.

Выбирайте место для ночёвки подальше от высокой травы.

Избегайте сладких духов, кокосового масла и ванильных запахов — клещи их обожают.

Не работает и опасно

Сливочное и подсолнечное масло на одежду — клещи прилипают ещё лучше!

Спирт на кожу быстро выветривается и не защищает.

Не стоит полагаться на один метод — комплексная защита работает лучше.

Лесные методы круче репеллентов

Экологичность — нет химии и вредных испарений.

Безопасность — низкий риск аллергий и отравлений.

Доступность — всё есть в природе.

Практика — репелленты не для детей до 3 лет и беременных, а травы и дёготь безопаснее.

Правила защиты без химии

Одежда должна быть светлой, плотной, заправленной, с закрытым воротником.

Обрабатывайте одежду дегтярным мылом, эфирными маслами, золой, травами.

Используйте народные хитрости: дым трутовика, муравьиную кислоту.

Тщательно осматривайте себя после прогулок.

Народные средства — дополнение, а не гарантия безопасности.

Уточнения

Клещи́ (лат Acari) — подкласс членистоногих из класса паукообразных (Arachnida).

