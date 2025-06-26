Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Насыпьте эту смесь под каждую луковицу — и весь урожай будет как на подбор
Пушистая копия: как кошка отражает ваше настроение
Бородина и Сердюков удивили гостей роскошным меню: трюфели, вагю и устрицы на свадьбе
Мягкая стирка — жестокий итог: эти вещи могут выйти не только чистыми
Маленькие цели — большой результат: спортивная мотивация, которая действительно работает
Салон не кафе — кофе тут опаснее, чем кажется
Угроза с неба? Телескоп нашёл семь астероидов возле Земли — что это значит
Скальпель в Орландо, пациент в Анголе — всё прошло так, будто они были рядом
Не тратьтесь на автохимию: шины снова блестят благодаря простому составу

Эти продукты незаметно меняют женский организм — и дело не только в витаминах

1:24
Здоровье

Фасоль, чечевица, нут — все эти продукты богаты растительным белком. Он помогает клеткам обновляться, а фолиевая кислота и железо, содержащиеся в бобовых, поддерживают репродуктивную систему и помогают предотвратить анемию.

Зелень
Фото: Freepik by bublikhaus
Зелень

Продукты, которые заботятся о женском здоровье

Петрушка, укроп, шпинат — не просто гарнир, а настоящая поддержка для организма. В них много калия, магния и витамина K, укрепляющих костную ткань. А антиоксиданты в составе защищают кожу от стресса и замедляют старение.

Ягоды — вкусная профилактика

Черника, клюква, малина не только приятны на вкус, но и приносят ощутимую пользу. Они помогают нормализовать работу мочеполовой системы и защищают клетки от разрушительного воздействия свободных радикалов.

Семена и орехи — сила в мелочах

Горсть орехов или ложка семян могут стать настоящей витаминной поддержкой. В них содержатся витамин E, селен и цинк — элементы, важные для крепких волос, ногтей и общего гормонального баланса.

Сила в балансе

Разнообразный и насыщенный полезными веществами рацион помогает женщинам не только лучше себя чувствовать, но и снижает риск многих заболеваний.

Уточнения

Бобо́вые - семейство двудольных растений порядка Бобовоцветные.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Сейчас читают
Пёс терпит, но страдает: 5 привычек, которые раздражают даже самого ласкового собаку
Домашние животные
Пёс терпит, но страдает: 5 привычек, которые раздражают даже самого ласкового собаку Аудио 
Земля закрутилась, как волчок: сутки становятся короче, а мы даже не замечаем беду
Наука и техника
Земля закрутилась, как волчок: сутки становятся короче, а мы даже не замечаем беду Аудио 
Не есть после шести — устарело: вот реальный способ худеть без мучений
Красота и стиль
Не есть после шести — устарело: вот реальный способ худеть без мучений Аудио 
Популярное
В Германии поражены: ставка России на золото сработала

Золотовалютные резервы России достигли рекордного значения, говорится в материале немецкого издания Berliner Zeitung.

В Германии поражены: ставка России на золото сработала
Земля закрутилась, как волчок: сутки становятся короче, а мы даже не замечаем беду
Земля закрутилась, как волчок: сутки становятся короче, а мы даже не замечаем беду
Было пять великих вымираний — шестое началось незаметно, и виновник уже известен
Лицом к лицу с медведем: простая инструкция, которая поможет не погибнуть
Армения близка к потере государственности, России переживать не надо Любовь Степушова Лариса Садилова раскрывает секреты своих фильмов: что прячется за Огородом и Дочкой капитана Анжела Якубовская Секреты успешного правления: чему учит нас история императоров Китая Сергей Лебедев
Неожиданные рецепты из чесночных стрелок: все легко и быстро
На дне моря нашли судно XVI века, но оно хранило то, что появилось только спустя 500 лет
Пёс терпит, но страдает: 5 привычек, которые раздражают даже самого ласкового собаку
Пёс терпит, но страдает: 5 привычек, которые раздражают даже самого ласкового собаку
Последние материалы
Угроза с неба? Телескоп нашёл семь астероидов возле Земли — что это значит
Эти продукты незаметно меняют женский организм — и дело не только в витаминах
Скальпель в Орландо, пациент в Анголе — всё прошло так, будто они были рядом
Не тратьтесь на автохимию: шины снова блестят благодаря простому составу
Те самые блины из детства: один вкус и вы снова на кухне у бабушки
Грунты против бетона? Почему в России не строят дороги по американским стандартам
Армения близка к потере государственности, России переживать не надо
Яблоня сбрасывает плоды: 3 причины, о которых вы не догадывались
От правонарушителя до духовного искателя: как Ефремов изменил свою жизнь
Алкоголь забрал его имя, а честность вернула голос: исповедь без сценария
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.