Фасоль, чечевица, нут — все эти продукты богаты растительным белком. Он помогает клеткам обновляться, а фолиевая кислота и железо, содержащиеся в бобовых, поддерживают репродуктивную систему и помогают предотвратить анемию.
Петрушка, укроп, шпинат — не просто гарнир, а настоящая поддержка для организма. В них много калия, магния и витамина K, укрепляющих костную ткань. А антиоксиданты в составе защищают кожу от стресса и замедляют старение.
Ягоды — вкусная профилактика
Черника, клюква, малина не только приятны на вкус, но и приносят ощутимую пользу. Они помогают нормализовать работу мочеполовой системы и защищают клетки от разрушительного воздействия свободных радикалов.
Семена и орехи — сила в мелочах
Горсть орехов или ложка семян могут стать настоящей витаминной поддержкой. В них содержатся витамин E, селен и цинк — элементы, важные для крепких волос, ногтей и общего гормонального баланса.
Сила в балансе
Разнообразный и насыщенный полезными веществами рацион помогает женщинам не только лучше себя чувствовать, но и снижает риск многих заболеваний.
Бобо́вые - семейство двудольных растений порядка Бобовоцветные.
Золотовалютные резервы России достигли рекордного значения, говорится в материале немецкого издания Berliner Zeitung.