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Овощ, который защищает от вирусов и рака — но только при одной хитрости

1:28
Здоровье

Брокколи давно завоевала репутацию суперфуда. Она насыщена витаминами и антиоксидантами, но её главное сокровище — сульфорафан. Это вещество обладает противораковым действием, помогает бороться с вирусами и даже участвует в профилактике диабета II типа.

брокколи
Фото: flickr.com by cyclonebill, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
брокколи

Как готовить брокколи с умом, чтобы сохранить её полезные свойства

Казалось бы, обжарить брокколи — это просто и быстро. Однако, как показало исследование китайских учёных, такой подход может уничтожить до двух третей сульфорафана. Причина в том, что ферменты, ответственные за его образование, не успевают активироваться.

Простой приём: измельчить и подождать

Есть один хитрый способ, как сохранить максимум пользы. Нужно всего лишь нарезать брокколи на мелкие кусочки (около 2 мм) и оставить на 90 минут при комнатной температуре. За это время запускается нужная реакция, и сульфорафан образуется в нужном объёме. После этого можно жарить, тушить или добавлять в любимые блюда.

Идеи для вкусных сочетаний

Брокколи универсальна: отлично подходит для гарниров, боулов, салатов и пасты. Попробуйте её с яйцом-пашот и тахини, с тёртым сыром и орехами — к мясу или рыбе. А в дуэте с киноа и авокадо брокколи превращается в полноценный веганский обед.

Уточнения

Бро́кколи - овощная культура, один из культурных сортотипов вида Капуста огородная.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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