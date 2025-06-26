Вы делаете это утром неправильно — именно поэтому усталость не уходит

0:58 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Проснувшись, первым делом стоит выпить стакан воды. Это не просто привычка — вода действительно помогает запустить пищеварение и мягко пробуждает организм.

Фото: commons.wikimedia.org by Berthold Werner, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Кофе

Как начать утро правильно: вода, кофе и немного белка

Утренний кофе может быть не просто удовольствием, но и пользой. Кофеин активизирует желудок, улучшает переваривание и поддерживает тонус сосудов. В результате появляется бодрость и ясность ума.

Завтрак в первые полчаса

Важно не откладывать первый приём пищи — лучше позавтракать в течение 30 минут после пробуждения. Чтобы это стало легче, можно заранее приготовить всё необходимое.

Белок — основа утреннего меню

Идеальный завтрак — тот, где много белка. Подойдут творог, яйца или йогурт без добавок. Тем, кто выбирает кашу, стоит заменить сахар на ягоды или сухофрукты — и вкусно, и полезно.

Уточнения

Ко́фе - напиток из жареных и перемолотых зёрен кофейного дерева или кофейного куста.

