Вы делаете это утром неправильно — именно поэтому усталость не уходит

Проснувшись, первым делом стоит выпить стакан воды. Это не просто привычка — вода действительно помогает запустить пищеварение и мягко пробуждает организм.
Утренний кофе может быть не просто удовольствием, но и пользой. Кофеин активизирует желудок, улучшает переваривание и поддерживает тонус сосудов. В результате появляется бодрость и ясность ума.
Завтрак в первые полчаса
Важно не откладывать первый приём пищи — лучше позавтракать в течение 30 минут после пробуждения. Чтобы это стало легче, можно заранее приготовить всё необходимое.
Белок — основа утреннего меню
Идеальный завтрак — тот, где много белка. Подойдут творог, яйца или йогурт без добавок. Тем, кто выбирает кашу, стоит заменить сахар на ягоды или сухофрукты — и вкусно, и полезно.
Ко́фе - напиток из жареных и перемолотых зёрен кофейного дерева или кофейного куста.
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