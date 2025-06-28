Заготовьте летом — ешьте всю зиму: витаминный взрыв зелени, которая не сдастся и сохранит здоровье

2:10 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Лето пахнет свежестью зелени, и хочется сохранить этот аромат круглый год. Что если пучок укропа или петрушки не превращался бы в жалкие вялые веточки через пару дней в холодильнике?

Фото: Designed by Freepik by timolina, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Зелень

Заморозка зелени — простой и выгодный лайфхак, который сохраняет пользу, вкус и экономит деньги. Многие даже не догадываются, насколько это удобно. Не нужны никакие сложные приборы или много времени.

Способ сохранить свое здоровье

Возьмите свежую зелень с грядки, купите большой пучок на рынке по доступной цене или используйте слегка подвядшую, но не испорченную. Тщательно промойте зелень под проточной водой, стряхните лишнюю влагу и просушите на полотенце — этот этап очень важен, ведь вода при заморозке превращается в лед и портит текстуру. Мелко нарежьте зелень ножом или ножницами. Дальше есть несколько вариантов: разложите зелень тонким слоем на подносе или доске и заморозьте, затем пересыпьте в пакет или контейнер — так она останется рассыпчатой. Либо сразу утрамбуйте зелень в формочки для льда, залейте чуть-чуть воды или бульона и отправьте в морозилку.

Рабочий метод

Замороженная зелень сохраняет большую часть витаминов, особенно С и К, минералы и ароматические масла. Зимой или в межсезонье, когда свежая зелень дорогая и часто безвкусная, такие заготовки — настоящая находка.

Бросайте горсть замороженного укропа в суп за минуту до готовности, добавляйте кубики петрушки в тушеные овощи или рагу, посыпайте картофельное пюре зеленым луком.

Вкус и аромат почти как у свежей зелени, а экономия очевидна: летом большой пучок стоит недорого, а замороженный запас хватает надолго.

Вы избегаете ситуации, когда зелень портится и выбрасывается — значит, экономите деньги. Это простой и эффективный способ добавить яркость, витамины и экономию в ваше питание круглый год.

Уточнения

Зе́лень — свежие молодые побеги растений, растущих в культивированном или свободном виде, употребляемые как в виде самостоятельного блюда, так и как приправа для различных блюд.

