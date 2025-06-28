Заготовьте летом — ешьте всю зиму: витаминный взрыв зелени, которая не сдастся и сохранит здоровье

Лето пахнет свежестью зелени, и хочется сохранить этот аромат круглый год. Что если пучок укропа или петрушки не превращался бы в жалкие вялые веточки через пару дней в холодильнике?
Заморозка зелени — простой и выгодный лайфхак, который сохраняет пользу, вкус и экономит деньги. Многие даже не догадываются, насколько это удобно. Не нужны никакие сложные приборы или много времени.
Замороженная зелень сохраняет большую часть витаминов, особенно С и К, минералы и ароматические масла. Зимой или в межсезонье, когда свежая зелень дорогая и часто безвкусная, такие заготовки — настоящая находка.
Бросайте горсть замороженного укропа в суп за минуту до готовности, добавляйте кубики петрушки в тушеные овощи или рагу, посыпайте картофельное пюре зеленым луком.
Вкус и аромат почти как у свежей зелени, а экономия очевидна: летом большой пучок стоит недорого, а замороженный запас хватает надолго.
Вы избегаете ситуации, когда зелень портится и выбрасывается — значит, экономите деньги. Это простой и эффективный способ добавить яркость, витамины и экономию в ваше питание круглый год.
Зе́лень — свежие молодые побеги растений, растущих в культивированном или свободном виде, употребляемые как в виде самостоятельного блюда, так и как приправа для различных блюд.
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