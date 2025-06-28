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Кондиционер сушит кожу сильнее, чем пятница без зарплаты: спасите лицо от офисной пустыни

2:06
Здоровье

Летом мы спасаемся от жары потоком холодного воздуха, но комфортная температура оборачивается стрессом для кожи. Кондиционер ― это не просто приятный ветерок, а сверхсухая среда, действующая как насос, вытягивающий влагу из глубинных слоёв эпидермиса.

Кондиционер
Фото: Designed be Freepik by lifeforstock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Кондиционер

Сначала ощущается лёгкая стянутость сразу после умывания. Позже появляются шелушение на скулах и лбу, мелкие морщинки становятся заметнее, лицо выглядит тусклым и усталым.

Сухой воздух постепенно разрушает липидный барьер ― тонкую плёнку масел, которая удерживает влагу внутри клеток. Потеряв эту защиту, кожа реагирует на всё подряд: пыль, сквозняки, даже обычную воду. Результат ― покраснение, зуд, повышенная чувствительность к привычным кремам.

Спасите кожу, не выключая кондиционер

  1. Создайте влажный островок. Поставьте на стол компактный увлажнитель, направив струю не в лицо, а в сторону.
  2. Держите под рукой термальную воду. Распыляйте её каждые пару часов с расстояния 20–30 см. Дайте каплям впитаться или аккуратно промокните через минуту. Никогда не растирайте кожу.
  3. Апгрейд дневного ухода. Ищите в составе кремов не только гиалуроновую кислоту и глицерин, но и церамиды, жирные кислоты, сквалан, масло ши ― они «цементируют» повреждённый барьер и удерживают влагу.
  4. Не бойтесь плотного крема днём. Если формула подобрана по типу кожи, он не перегрузит даже летом. Наносите за 20 минут до выхода, чтобы средство успело впитаться.
  5. SPF обязателен. Ультрафиолет свободно проникает через офисные окна и усиливает вред от сухого воздуха.

Защищая липидный барьер, вы сохраняете комфорт, сияние и молодость кожи даже в самый жаркий сезон. Это борьба за каждую каплю влаги ― и она того стоит.

Уточнения

Кондиционе́р (англ. conditioner) — устройство для поддержания оптимальных климатических условий в помещениях строительных сооружений, транспортных средств и другой техники.

Автор Алёна Малова
Алёна Малова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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