Медленное усвоение фруктозы в мёде — плюсы и возможные минусы для организма

1:53 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Мёд часто считают здоровой заменой сахару, но так ли он безвреден? Люди, которые попробовали перейти на мёд, через месяц замечают не только плюсы, но и скрытые сложности.

Фото: commons.wikimedia.org by Mila.atkovska, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Грецкий орех и мёд

Снижение тяги к сладкому — первый эффект

Благодаря насыщенному вкусу, мёда требуется гораздо меньше, чем сахара. Чайная ложка мёда в каше или чае помогает перебить желание съесть шоколадку. Но через 2-3 недели организм привыкает к интенсивности вкуса, и порции мёда начинают расти.

Колебания уровня энергии — медленное усвоение фруктозы

В отличие от сахара, мёд усваивается медленнее благодаря фруктозе, что снижает усталость после еды при умеренном потреблении (1-2 ложки в день). Превышение нормы приводит к резким скачкам глюкозы, ведь мёд калорийнее рафинада.

Польза для кожи и иммунитета — только при натуральном мёде

Натуральный мёд богат антиоксидантами и ферментами, которые уменьшают воспаления. Многие отмечают улучшение цвета лица и снижение количества прыщей. Поддельный мёд с добавками сиропа не даст положительного эффекта, а иногда может усугубить проблемы.

Влияние на пищеварение — пребиотические свойства и возможные риски

Мёд поддерживает кишечную микрофлору, но у людей с синдромом раздражённого кишечника фруктоза может вызвать вздутие и диарею.

Главный совет — умеренность и правильное использование

Польза мёда проявляется при дозировке 20-30 грамм в день (1-2 столовые ложки). Больше — вреда больше, чем пользы. Также не стоит добавлять мёд в горячие напитки: при температуре выше 40°C он теряет полезные свойства и становится обычным сиропом.

Уточнения

Мёд - сладкий, густой, вязкий продукт, вырабатываемый пчёлами и некоторыми другими родственными насекомыми.

