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Медленное усвоение фруктозы в мёде — плюсы и возможные минусы для организма

1:53
Здоровье

Мёд часто считают здоровой заменой сахару, но так ли он безвреден? Люди, которые попробовали перейти на мёд, через месяц замечают не только плюсы, но и скрытые сложности.

Грецкий орех и мёд
Фото: commons.wikimedia.org by Mila.atkovska, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Грецкий орех и мёд

Снижение тяги к сладкому — первый эффект

Благодаря насыщенному вкусу, мёда требуется гораздо меньше, чем сахара. Чайная ложка мёда в каше или чае помогает перебить желание съесть шоколадку. Но через 2-3 недели организм привыкает к интенсивности вкуса, и порции мёда начинают расти.

Колебания уровня энергии — медленное усвоение фруктозы

В отличие от сахара, мёд усваивается медленнее благодаря фруктозе, что снижает усталость после еды при умеренном потреблении (1-2 ложки в день). Превышение нормы приводит к резким скачкам глюкозы, ведь мёд калорийнее рафинада.

Польза для кожи и иммунитета — только при натуральном мёде

Натуральный мёд богат антиоксидантами и ферментами, которые уменьшают воспаления. Многие отмечают улучшение цвета лица и снижение количества прыщей. Поддельный мёд с добавками сиропа не даст положительного эффекта, а иногда может усугубить проблемы.

Влияние на пищеварение — пребиотические свойства и возможные риски

Мёд поддерживает кишечную микрофлору, но у людей с синдромом раздражённого кишечника фруктоза может вызвать вздутие и диарею.

Главный совет — умеренность и правильное использование

Польза мёда проявляется при дозировке 20-30 грамм в день (1-2 столовые ложки). Больше — вреда больше, чем пользы. Также не стоит добавлять мёд в горячие напитки: при температуре выше 40°C он теряет полезные свойства и становится обычным сиропом.

Уточнения

Мёд - сладкий, густой, вязкий продукт, вырабатываемый пчёлами и некоторыми другими родственными насекомыми.

Автор Михаил Гаврилов
Михаил Гаврилов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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