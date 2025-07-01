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Волосы без секущихся концов: привычки с расчёской, которые нужно менять сейчас

2:13
Здоровье

Многие уверены: чем чаще расчёсываешь волосы, тем лучше. На самом деле именно ежедневные неверные привычки с расчёской приводят к ломкости, тусклости и даже выпадению волос. Почему после укладки локоны становятся плоскими, а кончики — сухими и секущимися? Рассмотрим три главные ошибки, которые стоит перестать считать нормой.

Девушка заплетает волосы в косу
Фото: Designed be Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Девушка заплетает волосы в косу

Частое расчёсывание — не забота, а вред

Постоянное трение волосами о щётку повреждает кутикулу — внешний защитный слой волоса. Особенно опасно расчёсывать мокрые или пересушенные локоны. Вместо того чтобы делать волосы красивее, вы рискуете ускорить появление секущихся концов. Для здоровья достаточно аккуратно распутывать пряди утром и вечером. В остальное время расчёска нужна лишь для лёгкой корректировки укладки.

Обратное расчёсывание: объём ценой травмы

Попытки создать пышную причёску с помощью начёса — частая ошибка. Обратное расчёсывание разрушает внутренние слои волоса, делает его хрупким и пористым. В итоге укладка держится плохо, а восстановить структуру волос сложно. Вместо этого лучше использовать текстурирующие спреи или сухой шампунь — они поднимут корни и придадут объём без риска повреждений.

Грязная расчёска — враг чистоты и здоровья волос

На щетинках собираются остатки средств для укладки, кожное сало и пыль. При каждом расчёсывании эти загрязнения возвращаются обратно на волосы, провоцируя быструю жирность, зуд и тусклость. Чтобы избежать неприятностей, протирайте расчёску влажными салфетками после каждого применения и мойте её шампунем минимум раз в неделю.

Как сохранить здоровье волос

  • Расчёсывайте волосы бережно, избегая излишнего давления и трения;

  • Откажитесь от частого начёса и замените его спреями для объёма;

  • Поддерживайте чистоту расчёски регулярно.

Волосы отвечают на заботу блеском и силой. Пересмотрите свои привычки — и локоны скажут вам спасибо.

Уточнения

Расчёска - индивидуальный предмет быта для расчёсывания волос, массажа головы и нанесения воды на волосы. Также есть расчёски для шерсти животных.

Автор Михаил Гаврилов
Михаил Гаврилов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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