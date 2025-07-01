Камни в почках растут незаметно: продукты, которые помогут остановить этот процесс

2:09 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Мы едим на бегу, забываем пить воду и любим посолить "на вкус". Почкам это не нравится. Именно эти привычки становятся главной причиной роста мочекаменной болезни. Камни формируются незаметно — а расплата за халатность приходит резко и болезненно. Но вернуть контроль можно. Всё начинается с простой корректировки рациона.

Фото: freepik.com is licensed under Free More info Драконий фрукт

Цитрусовые: кислота, которая растворяет угрозу

Лимоны, лаймы, грейпфруты и мандарины — натуральный источник лимонной кислоты. Она:

повышает кислотность мочи, мешая кристаллам собираться в камни;

связывает кальций, снижая риск образования оксалатов;

действует профилактически уже с одного стакана лимонной воды утром.

Добавление дольки цитруса в обычную воду — простейшая защита почек.

Зерновые и бобовые: клетчатка против камнеобразования

Цельнозерновые продукты и бобовые культуры, особенно гречка, овсянка и чечевица:

богаты растительной клетчаткой, которая выводит избыток оксалатов;

способствуют нормализации пищеварения и снижению уровня сахара, что полезно и для почек;

легко вписываются в ежедневное меню: хлеб из цельного зерна, суп из фасоли, овсянка с ягодами.

Молочные продукты: кальций, который спасает, а не вредит

Многие избегают кальция, думая, что он "строит камни". Но это миф. Исследования показывают:

кальций из пищи (не из добавок) блокирует всасывание оксалатов в кишечнике;

обезжиренное молоко, кефир и творог насыщают организм полезными веществами без нагрузки;

1-2 порции в день — и риск камнеобразования падает в разы.

Что стоит запомнить:

Сократите соль, увеличьте чистую воду;

Избегайте переедания белка и фастфуда;

Добавьте цитрусовые, крупы и молочные продукты в рацион.

Почки работают круглосуточно — и заслуживают поддержки. Несколько правильных решений сегодня — и у уролога не будет повода для встреч завтра.

Уточнения

Почечнокаменная болезнь - наиболее частое из урологических заболеваний, проявляющееся отложением конкрементов в почках.

