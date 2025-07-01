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Камни в почках растут незаметно: продукты, которые помогут остановить этот процесс

2:09
Здоровье

Мы едим на бегу, забываем пить воду и любим посолить "на вкус". Почкам это не нравится. Именно эти привычки становятся главной причиной роста мочекаменной болезни. Камни формируются незаметно — а расплата за халатность приходит резко и болезненно. Но вернуть контроль можно. Всё начинается с простой корректировки рациона.

Драконий фрукт
Фото: freepik.com is licensed under Free More info
Драконий фрукт

Цитрусовые: кислота, которая растворяет угрозу

Лимоны, лаймы, грейпфруты и мандарины — натуральный источник лимонной кислоты. Она:

  • повышает кислотность мочи, мешая кристаллам собираться в камни;

  • связывает кальций, снижая риск образования оксалатов;

  • действует профилактически уже с одного стакана лимонной воды утром.

Добавление дольки цитруса в обычную воду — простейшая защита почек.

Зерновые и бобовые: клетчатка против камнеобразования

Цельнозерновые продукты и бобовые культуры, особенно гречка, овсянка и чечевица:

  • богаты растительной клетчаткой, которая выводит избыток оксалатов;

  • способствуют нормализации пищеварения и снижению уровня сахара, что полезно и для почек;

  • легко вписываются в ежедневное меню: хлеб из цельного зерна, суп из фасоли, овсянка с ягодами.

Молочные продукты: кальций, который спасает, а не вредит

Многие избегают кальция, думая, что он "строит камни". Но это миф. Исследования показывают:

  • кальций из пищи (не из добавок) блокирует всасывание оксалатов в кишечнике;

  • обезжиренное молоко, кефир и творог насыщают организм полезными веществами без нагрузки;

  • 1-2 порции в день — и риск камнеобразования падает в разы.

Что стоит запомнить:

  • Сократите соль, увеличьте чистую воду;

  • Избегайте переедания белка и фастфуда;

  • Добавьте цитрусовые, крупы и молочные продукты в рацион.

Почки работают круглосуточно — и заслуживают поддержки. Несколько правильных решений сегодня — и у уролога не будет повода для встреч завтра.

Уточнения

Почечнокаменная болезнь - наиболее частое из урологических заболеваний, проявляющееся отложением конкрементов в почках.

Автор Михаил Гаврилов
Михаил Гаврилов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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