Камни в почках растут незаметно: продукты, которые помогут остановить этот процесс

Мы едим на бегу, забываем пить воду и любим посолить "на вкус". Почкам это не нравится. Именно эти привычки становятся главной причиной роста мочекаменной болезни. Камни формируются незаметно — а расплата за халатность приходит резко и болезненно. Но вернуть контроль можно. Всё начинается с простой корректировки рациона.
Цитрусовые: кислота, которая растворяет угрозу
Лимоны, лаймы, грейпфруты и мандарины — натуральный источник лимонной кислоты. Она:
повышает кислотность мочи, мешая кристаллам собираться в камни;
связывает кальций, снижая риск образования оксалатов;
действует профилактически уже с одного стакана лимонной воды утром.
Добавление дольки цитруса в обычную воду — простейшая защита почек.
Зерновые и бобовые: клетчатка против камнеобразования
Цельнозерновые продукты и бобовые культуры, особенно гречка, овсянка и чечевица:
богаты растительной клетчаткой, которая выводит избыток оксалатов;
способствуют нормализации пищеварения и снижению уровня сахара, что полезно и для почек;
легко вписываются в ежедневное меню: хлеб из цельного зерна, суп из фасоли, овсянка с ягодами.
Молочные продукты: кальций, который спасает, а не вредит
Многие избегают кальция, думая, что он "строит камни". Но это миф. Исследования показывают:
кальций из пищи (не из добавок) блокирует всасывание оксалатов в кишечнике;
обезжиренное молоко, кефир и творог насыщают организм полезными веществами без нагрузки;
1-2 порции в день — и риск камнеобразования падает в разы.
Что стоит запомнить:
Сократите соль, увеличьте чистую воду;
Избегайте переедания белка и фастфуда;
Добавьте цитрусовые, крупы и молочные продукты в рацион.
Почки работают круглосуточно — и заслуживают поддержки. Несколько правильных решений сегодня — и у уролога не будет повода для встреч завтра.
Почечнокаменная болезнь - наиболее частое из урологических заболеваний, проявляющееся отложением конкрементов в почках.
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