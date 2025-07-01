Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Шоу должно продолжаться: 80-летний Род Стюарт покорил Гластонбери после отмены концертов
Кошка трогает — не отмахивайтесь: она пытается вам что-то сказать
Метод, который даёт перец год за годом — и всё в одном горшке
Мотозаезд начинается не с газа, а с подготовки: советы для новичков и профи
Рита Дакота рассказала, как мотоциклист на Бали чуть не стал причиной её гибели
Сигнальные раки прижились в России: покорение территорий Свердловской области
Тоник, который пахнет детством: что делает розовая вода с лицом на самом деле
Этот десерт выглядит как ресторанный, но готовится быстрее, чем успеет закипеть чайник
Концерт классической музыки и увлекательный квест: что ждёт посетителей замка Комон этим летом

Неочевидные источники заражения: как кухня становится причиной серьёзных отравлений

2:13
Здоровье

Мы уверены, что дома находимся в безопасности. Но именно кухня — место, где ежедневно совершаются действия, незаметно подрывающие здоровье. Врачебные отчёты всё чаще подтверждают: отравления и инфекции начинаются не в ресторане, а у нас под носом. Вот три опасные привычки, от которых стоит отказаться немедленно.

Зелёные полотенца
Фото: commons.wikimedia. org by Tomwsulcer, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Зелёные полотенца

Полотенце на все случаи — бактерии в каждой складке

Одна из самых распространённых ошибок — использование одного полотенца для рук, посуды и протирки поверхностей. Это создаёт:

  • перекрёстное загрязнение бактериями с сырого мяса или грязной раковины;

  • заражение посуды и пищевых продуктов;

  • риск кишечных инфекций, который маскируется под "несвежее" блюдо.

Мясо — не просто продукт, а источник невидимой опасности

После нарезки сырого мяса бактерии остаются не только на ножах и доске. Их следы:

  • оседают на раковине, смесителе, ручках шкафов;

  • переносятся руками на другие поверхности;

  • сохраняются до 48 часов, если не дезинфицировать кухню.

Простая протирка губкой не помогает — наоборот, она только расширяет зону заражения.

Мокрые губки и тряпки — инкубатор бактерий

Влажная губка — идеальное место для микробов. Они питаются остатками пищи, процветают во влаге и быстро размножаются. Это приводит к:

  • размножению кишечной палочки и стафилококка;

  • переносу патогенов на чистую посуду и стол;

  • устойчивым пищевым отравлениям у всех членов семьи.

Что делать: простые правила безопасности

  • Используйте отдельные полотенца для рук, посуды и столешниц;

  • После работы с мясом мойте всё с антисептиком: ножи, доски, поверхности;

  • Меняйте губку раз в неделю, тщательно просушивайте после каждого использования;

  • Не забывайте обрабатывать раковину и смеситель дезсредством хотя бы 2 раза в неделю.

Кухонные привычки формируют иммунитет всей семьи. И часто именно незаметные мелочи решают, окажется ли ваш дом безопасным или опасным местом.

Уточнения

Кухня - помещение для приготовления пищи.

Автор Михаил Гаврилов
Михаил Гаврилов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Сейчас читают
Свинья с зубами, которые пронзают лоб: зачем бабируссе такие гигантские клыки
Домашние животные
Свинья с зубами, которые пронзают лоб: зачем бабируссе такие гигантские клыки Аудио 
Удобнее балеток, стильнее лоферов: boat shoes — обувь лета 2025
Красота и стиль
Удобнее балеток, стильнее лоферов: boat shoes — обувь лета 2025 Аудио 
Прямые джинсы — снова в топе: 6 образов, которые можно собрать из базового гардероба
Красота и стиль
Прямые джинсы — снова в топе: 6 образов, которые можно собрать из базового гардероба Аудио 
Популярное
Лучше купить Весту, чем одну из этих моделей

Пять моделей, на которые лучше не смотреть даже по акции — запчастей нет, перепродажа мучительна, а в салоне будто 2010 год. Уж лучше Веста!

Лучше купить Весту, чем одну из этих моделей
Удобнее балеток, стильнее лоферов: boat shoes — обувь лета 2025
Удобнее балеток, стильнее лоферов: boat shoes — обувь лета 2025
Ужин за 20 минут из трёх ингредиентов: простой рецепт без суеты и грязной посуды
Вариатор оказался не таким уж и плохим: 5 плюсов, о которых мало кто догадывался
Армия КНДР, сражаясь в Курской области, сделала свою страну более безопасной Любовь Степушова 13 экспедиций, нефтяные войны и новый ковчег: как русский офицер Иван Беляев переписал историю континента Игорь Буккер Возрождение классики: Глеб Матвейчук создал мюзикл Ревизор с невероятными декорациями Анжела Якубовская
Мир, о котором никто не знал: под ледником Антарктики обнаружены живые создания из кошмаров и чудес
Свинья с зубами, которые пронзают лоб: зачем бабируссе такие гигантские клыки
Прямые джинсы — снова в топе: 6 образов, которые можно собрать из базового гардероба
Прямые джинсы — снова в топе: 6 образов, которые можно собрать из базового гардероба
Последние материалы
Пирамида, в которой исчезает спина: йога-поза с непредсказуемым эффектом
Муравьи объявили войну: натуральный план-месть, который сработает быстрее, чем тапок
Виктория Дайнеко впервые рассказала о проблемах мужа: как она справилась со скандалом?
Это вы сломали: как нас разводят при покупке бытовой техники и что с этим делать
Забудьте про бесплатный контент: Cloudflare помогает авторам защитить свой труд от ИИ-ботов
Похудение без спорта и голодовок: вот как ускорить метаболизм без жертв
Не заметили, а уже заплатили: с осени в авиабилеты добавят новый сбор — рассказываем, за что именно
Снова в деле! Netflix анонсировал долгожданный сиквел Тролль 2 с масштабом Индианы Джонса
Мизулина может уйти от SHAMAN'а: психолог раскрывает правду об их отношениях
Сын Кадырова пожал руку Путину — Адам опубликовал личное послание президенту
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.