Неочевидные источники заражения: как кухня становится причиной серьёзных отравлений

2:13 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Мы уверены, что дома находимся в безопасности. Но именно кухня — место, где ежедневно совершаются действия, незаметно подрывающие здоровье. Врачебные отчёты всё чаще подтверждают: отравления и инфекции начинаются не в ресторане, а у нас под носом. Вот три опасные привычки, от которых стоит отказаться немедленно.

Фото: commons.wikimedia. org by Tomwsulcer, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Зелёные полотенца

Полотенце на все случаи — бактерии в каждой складке

Одна из самых распространённых ошибок — использование одного полотенца для рук, посуды и протирки поверхностей. Это создаёт:

перекрёстное загрязнение бактериями с сырого мяса или грязной раковины;

заражение посуды и пищевых продуктов;

риск кишечных инфекций, который маскируется под "несвежее" блюдо.

Мясо — не просто продукт, а источник невидимой опасности

После нарезки сырого мяса бактерии остаются не только на ножах и доске. Их следы:

оседают на раковине, смесителе, ручках шкафов;

переносятся руками на другие поверхности;

сохраняются до 48 часов, если не дезинфицировать кухню.

Простая протирка губкой не помогает — наоборот, она только расширяет зону заражения.

Мокрые губки и тряпки — инкубатор бактерий

Влажная губка — идеальное место для микробов. Они питаются остатками пищи, процветают во влаге и быстро размножаются. Это приводит к:

размножению кишечной палочки и стафилококка;

переносу патогенов на чистую посуду и стол;

устойчивым пищевым отравлениям у всех членов семьи.

Что делать: простые правила безопасности

Используйте отдельные полотенца для рук, посуды и столешниц;

После работы с мясом мойте всё с антисептиком: ножи, доски, поверхности;

Меняйте губку раз в неделю, тщательно просушивайте после каждого использования;

Не забывайте обрабатывать раковину и смеситель дезсредством хотя бы 2 раза в неделю.

Кухонные привычки формируют иммунитет всей семьи. И часто именно незаметные мелочи решают, окажется ли ваш дом безопасным или опасным местом.

Уточнения

Кухня - помещение для приготовления пищи.

