Спите по 8 часов, но не высыпаетесь? Возможно, дело в этих трёх повседневных ошибках

Плохой сон — это не всегда результат стресса или болезни. Иногда виноваты, казалось бы, безобидные действия, которые мы совершаем каждый день. Врач-терапевт Бабак Ашрафи перечислил три распространённые привычки, которые существенно ухудшают качество ночного отдыха.
Поздние и тяжёлые ужины
Обильная пища на ночь — одна из главных причин бессонницы. Особенно вредны жирные и тяжёлые блюда, вызывающие:
изжогу;
ощущение тяжести;
дискомфорт в животе.
Организм вместо расслабления начинает перерабатывать пищу, а вы не можете уснуть или часто просыпаетесь.
Избыточное потребление кофе
Кофеин остаётся активным в организме до 8 часов, а при регулярном переизбытке влияет на цикл сна. Ашрафи советует:
не превышать 400 мл кофе в сутки;
пить его только в первой половине дня.
В противном случае, даже если вы заснёте, ваш сон будет неглубоким и не восстановит силы.
Снова через 10 минут: ловушка повторного пробуждения
Многие думают, что отсрочка будильника на 10-30 минут даёт шанс "доспать". На деле это вредит:
мозг не завершает цикл сна;
повторное засыпание оказывается слишком коротким и фрагментарным;
после пробуждения появляется ощущение разбитости и усталости.
Что делать
Заводите будильник ровно на то время, когда нужно встать;
Сразу вставайте, не откладывая сигнал;
Планируйте последний приём пищи за 2-3 часа до сна;
Ограничьте кофе после обеда.
Иногда достаточно изменить пару мелочей, чтобы сон стал крепче, а утро — бодрым.
Сон - периодически возникающее физиологическое состояние, противоположное состоянию бодрствования, характеризующееся пониженной реакцией на окружающий мир, присущее млекопитающим, птицам, рыбам и некоторым другим животным, в том числе насекомым и головоногим моллюскам.
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