Спите по 8 часов, но не высыпаетесь? Возможно, дело в этих трёх повседневных ошибках

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Плохой сон — это не всегда результат стресса или болезни. Иногда виноваты, казалось бы, безобидные действия, которые мы совершаем каждый день. Врач-терапевт Бабак Ашрафи перечислил три распространённые привычки, которые существенно ухудшают качество ночного отдыха.

Фото: Pixabay by Ponschke, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Кошмарный сон

Поздние и тяжёлые ужины

Обильная пища на ночь — одна из главных причин бессонницы. Особенно вредны жирные и тяжёлые блюда, вызывающие:

изжогу;

ощущение тяжести;

дискомфорт в животе.

Организм вместо расслабления начинает перерабатывать пищу, а вы не можете уснуть или часто просыпаетесь.

Избыточное потребление кофе

Кофеин остаётся активным в организме до 8 часов, а при регулярном переизбытке влияет на цикл сна. Ашрафи советует:

не превышать 400 мл кофе в сутки;

пить его только в первой половине дня.

В противном случае, даже если вы заснёте, ваш сон будет неглубоким и не восстановит силы.

Снова через 10 минут: ловушка повторного пробуждения

Многие думают, что отсрочка будильника на 10-30 минут даёт шанс "доспать". На деле это вредит:

мозг не завершает цикл сна;

повторное засыпание оказывается слишком коротким и фрагментарным;

после пробуждения появляется ощущение разбитости и усталости.

Что делать

Заводите будильник ровно на то время, когда нужно встать;

Сразу вставайте, не откладывая сигнал;

Планируйте последний приём пищи за 2-3 часа до сна;

Ограничьте кофе после обеда.

Иногда достаточно изменить пару мелочей, чтобы сон стал крепче, а утро — бодрым.

Уточнения

Сон - периодически возникающее физиологическое состояние, противоположное состоянию бодрствования, характеризующееся пониженной реакцией на окружающий мир, присущее млекопитающим, птицам, рыбам и некоторым другим животным, в том числе насекомым и головоногим моллюскам.

