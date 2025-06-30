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Черные точки исчезают, поры сужаются: домашнее средство, которое реально помогает

2:04
Здоровье

Черные точки способны испортить впечатление от самой ухоженной кожи. Косметологические процедуры стоят дорого, а покупные средства нередко раздражают кожу. Но есть эффективное решение, которое можно приготовить дома из простых ингредиентов — и оно действительно работает.

Женщина с солнцезащитным кремом на лице
Фото: Designed be Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Женщина с солнцезащитным кремом на лице

Почему это работает

В основе домашней маски-пленки — сочетание активированного угля и желатина. Такой дуэт:

  • глубоко очищает поры;

  • устраняет черные точки;

  • придаёт коже свежесть и гладкость.

Ингредиенты — всё под рукой

Вам понадобятся:

  • 2 таблетки активированного угля;

  • 1 столовая ложка пищевого желатина;

  • 1 столовая ложка теплой воды.

Как приготовить маску

  1. Уголь разотрите в мелкий порошок.

  2. Смешайте с желатином и добавьте воду.

  3. Подогрейте смесь в микроволновке 10-15 секунд, пока она не станет однородной.

Нанесение — точечное и точное

  • Наносите маску теплой, избегая области вокруг глаз и губ;

  • Используйте кисточку или пальцы;

  • Особое внимание уделите носу, подбородку и лбу.

Снятие и результат

Через 15-20 минут маска застынет. Снимайте её аккуратно, начиная снизу вверх. Вместе с пленкой уйдут:

  • загрязнения;

  • отмершие клетки;

  • излишки кожного жира.

Что вы увидите

  • чистая и ровная кожа;

  • суженные поры;

  • свежий и здоровый цвет лица.

Кому подходит

Маска безопасна для большинства типов кожи. Но перед первым применением:

  • сделайте тест на запястье;

  • проверьте реакцию через 10 минут.

Почему стоит попробовать

  • компоненты доступны и натуральны;

  • цена процедуры — копейки;

  • эффект заметен уже после первого применения.

Регулярное использование (1 раз в неделю) помогает держать кожу в идеальном состоянии без салонных затрат. А сам процесс легко становится расслабляющим бьюти-ритуалом.

Уточнения

Комедон - вид кисты, образующийся при закупорке устья волосяного фолликула роговыми массами (слущенным эпителием в смеси с густым салом) при гиперкератозе.

Автор Михаил Гаврилов
Михаил Гаврилов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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