Скрытые враги суставов: 10 популярных продуктов, вызывающих хроническое воспаление

Неприятная скованность, ломота и боль в коленях или локтях могут быть не только следствием возраста или травм. Иногда достаточно изменить питание, чтобы снять воспаление и вернуть подвижность. Некоторые продукты питания незаметно усиливают дегенеративные процессы в суставах. Вот на что стоит обратить внимание.
Сладкое и сахарозаменители: двойной удар
Рафинированный сахар и его заменители создают идеальную почву для хронического воспаления. Они:
нарушают минеральный баланс;
ослабляют иммунную защиту тканей;
повышают восприимчивость хрящей к микротравмам.
Красное мясо: скрытая угроза отеков
При избыточном потреблении говядины и баранины растет уровень мочевой кислоты. Это:
провоцирует обострения при подагре;
усиливает отечность суставов при артрозе;
замедляет вывод продуктов воспаления.
Полуфабрикаты и колбасы: дефицит кальция
Фосфаты в обработанных продуктах питания:
нарушают всасывание кальция;
ослабляют костную ткань;
снижают эластичность суставных связок.
Газировка и pH-баланс: разрушение клеток
Напитки с фосфорной кислотой:
нарушают кислотно-щелочное равновесие;
тормозят регенерацию хряща;
усиливают чувствительность суставов.
Соль и солености: отеки и скованность
Избыточное количество соли:
задерживает воду в тканях;
увеличивает давление на воспалённые участки;
ограничивает подвижность суставов.
Трансжиры: тормоз для восстановления
Фастфуд и промышленная выпечка содержат трансжиры, которые:
повышают уровень свободных радикалов;
вызывают воспаление в соединительной ткани;
делают боль хронической.
Алкоголь: обезвоживание и износ
Алкогольные напитки:
снижают уровень суставной жидкости;
усиливают трение между костями;
ускоряют дегенерацию хрящей.
Кофеин: скрытая причина напряжения
При злоупотреблении кофе:
вымывается магний;
усиливается мышечное напряжение;
ограничивается амплитуда движений.
Пасленовые: индивидуальный риск
Томаты, баклажаны и картофель содержат соланин, который:
способен обострять аутоиммунные воспаления;
у части людей вызывает суставные боли.
Жирное молоко: фактор отечности
Молочные продукты с высоким содержанием жира:
могут способствовать задержке жидкости;
иногда вызывают воспалительный ответ.
Что можно и нужно?
Для здоровья суставов подойдут:
овощи и зелень (особенно брокколи, шпинат);
жирная рыба (лосось, скумбрия);
цельнозерновые крупы и орехи;
растительные источники кальция (миндаль, кунжут, тофу).
Пейте достаточно воды, ешьте дробно и избегайте продуктов с искусственными добавками — так суставы будут служить вам долго и без боли.
Суста́вы - подвижные соединения костей скелета, разделённых щелью, покрытые синовиальной оболочкой и суставной сумкой.
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