Скрытые враги суставов: 10 популярных продуктов, вызывающих хроническое воспаление

2:58 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Неприятная скованность, ломота и боль в коленях или локтях могут быть не только следствием возраста или травм. Иногда достаточно изменить питание, чтобы снять воспаление и вернуть подвижность. Некоторые продукты питания незаметно усиливают дегенеративные процессы в суставах. Вот на что стоит обратить внимание.

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Сладкое и сахарозаменители: двойной удар

Рафинированный сахар и его заменители создают идеальную почву для хронического воспаления. Они:

нарушают минеральный баланс;

ослабляют иммунную защиту тканей;

повышают восприимчивость хрящей к микротравмам.

Красное мясо: скрытая угроза отеков

При избыточном потреблении говядины и баранины растет уровень мочевой кислоты. Это:

провоцирует обострения при подагре;

усиливает отечность суставов при артрозе;

замедляет вывод продуктов воспаления.

Полуфабрикаты и колбасы: дефицит кальция

Фосфаты в обработанных продуктах питания:

нарушают всасывание кальция;

ослабляют костную ткань;

снижают эластичность суставных связок.

Газировка и pH-баланс: разрушение клеток

Напитки с фосфорной кислотой:

нарушают кислотно-щелочное равновесие;

тормозят регенерацию хряща;

усиливают чувствительность суставов.

Соль и солености: отеки и скованность

Избыточное количество соли:

задерживает воду в тканях;

увеличивает давление на воспалённые участки;

ограничивает подвижность суставов.

Трансжиры: тормоз для восстановления

Фастфуд и промышленная выпечка содержат трансжиры, которые:

повышают уровень свободных радикалов;

вызывают воспаление в соединительной ткани;

делают боль хронической.

Алкоголь: обезвоживание и износ

Алкогольные напитки:

снижают уровень суставной жидкости;

усиливают трение между костями;

ускоряют дегенерацию хрящей.

Кофеин: скрытая причина напряжения

При злоупотреблении кофе:

вымывается магний;

усиливается мышечное напряжение;

ограничивается амплитуда движений.

Пасленовые: индивидуальный риск

Томаты, баклажаны и картофель содержат соланин, который:

способен обострять аутоиммунные воспаления;

у части людей вызывает суставные боли.

Жирное молоко: фактор отечности

Молочные продукты с высоким содержанием жира:

могут способствовать задержке жидкости;

иногда вызывают воспалительный ответ.

Что можно и нужно?

Для здоровья суставов подойдут:

овощи и зелень (особенно брокколи, шпинат);

жирная рыба (лосось, скумбрия);

цельнозерновые крупы и орехи;

растительные источники кальция (миндаль, кунжут, тофу).

Пейте достаточно воды, ешьте дробно и избегайте продуктов с искусственными добавками — так суставы будут служить вам долго и без боли.

Уточнения

Суста́вы - подвижные соединения костей скелета, разделённых щелью, покрытые синовиальной оболочкой и суставной сумкой.

