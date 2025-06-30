Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Не липнет, не рвётся, не оседает: идеальное тесто на дрожжах
Инвестиции в недвижимость или акции? Результаты, которые вас удивят
Затяжные дожди и похолодание: "Корнелиус" насилует столичную погоду
Секрет расслабления за 99 рублей: одна таблетка превращает ванну в домашний спа
Сладкая и ровная, как из рекламы: морковь растёт идеальной, если сделать это до конца июля
Мечтали о Букле — получили филина на кухне: вся правда о совах в квартире
Вред заправки под завязку: безобидная привычка, которая выводит из строя важную деталь
Поджог головы как новый тренд: Иосиф Пригожин объяснил свою странную шутку с огнём
Ипотечная помощь для молодых семей: как ставка 6% и субсидии облегчают покупку жилья

Скрытые враги суставов: 10 популярных продуктов, вызывающих хроническое воспаление

2:58
Здоровье

Неприятная скованность, ломота и боль в коленях или локтях могут быть не только следствием возраста или травм. Иногда достаточно изменить питание, чтобы снять воспаление и вернуть подвижность. Некоторые продукты питания незаметно усиливают дегенеративные процессы в суставах. Вот на что стоит обратить внимание.

мясо
Фото: Freepik by serhii_bobyk is licensed under Рublic domain
мясо

Сладкое и сахарозаменители: двойной удар

Рафинированный сахар и его заменители создают идеальную почву для хронического воспаления. Они:

  • нарушают минеральный баланс;

  • ослабляют иммунную защиту тканей;

  • повышают восприимчивость хрящей к микротравмам.

Красное мясо: скрытая угроза отеков

При избыточном потреблении говядины и баранины растет уровень мочевой кислоты. Это:

  • провоцирует обострения при подагре;

  • усиливает отечность суставов при артрозе;

  • замедляет вывод продуктов воспаления.

Полуфабрикаты и колбасы: дефицит кальция

Фосфаты в обработанных продуктах питания:

  • нарушают всасывание кальция;

  • ослабляют костную ткань;

  • снижают эластичность суставных связок.

Газировка и pH-баланс: разрушение клеток

Напитки с фосфорной кислотой:

  • нарушают кислотно-щелочное равновесие;

  • тормозят регенерацию хряща;

  • усиливают чувствительность суставов.

Соль и солености: отеки и скованность

Избыточное количество соли:

  • задерживает воду в тканях;

  • увеличивает давление на воспалённые участки;

  • ограничивает подвижность суставов.

Трансжиры: тормоз для восстановления

Фастфуд и промышленная выпечка содержат трансжиры, которые:

  • повышают уровень свободных радикалов;

  • вызывают воспаление в соединительной ткани;

  • делают боль хронической.

Алкоголь: обезвоживание и износ

Алкогольные напитки:

  • снижают уровень суставной жидкости;

  • усиливают трение между костями;

  • ускоряют дегенерацию хрящей.

Кофеин: скрытая причина напряжения

При злоупотреблении кофе:

  • вымывается магний;

  • усиливается мышечное напряжение;

  • ограничивается амплитуда движений.

Пасленовые: индивидуальный риск

Томаты, баклажаны и картофель содержат соланин, который:

  • способен обострять аутоиммунные воспаления;

  • у части людей вызывает суставные боли.

Жирное молоко: фактор отечности

Молочные продукты с высоким содержанием жира:

  • могут способствовать задержке жидкости;

  • иногда вызывают воспалительный ответ.

Что можно и нужно?

Для здоровья суставов подойдут:

  • овощи и зелень (особенно брокколи, шпинат);

  • жирная рыба (лосось, скумбрия);

  • цельнозерновые крупы и орехи;

  • растительные источники кальция (миндаль, кунжут, тофу).

Пейте достаточно воды, ешьте дробно и избегайте продуктов с искусственными добавками — так суставы будут служить вам долго и без боли.

Уточнения

Суста́вы - подвижные соединения костей скелета, разделённых щелью, покрытые синовиальной оболочкой и суставной сумкой.

Автор Михаил Гаврилов
Михаил Гаврилов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Сейчас читают
Кольцо за миллионы, венчание, завтраки на Патриарших: что известно о предстоящей свадьбе Муцениеце и Дранги
Шоу-бизнес
Кольцо за миллионы, венчание, завтраки на Патриарших: что известно о предстоящей свадьбе Муцениеце и Дранги Аудио 
Золотой чай для ума, сердца и кожи: напиток, который заменит ромашку, мяту и даже кофе
Еда и рецепты
Золотой чай для ума, сердца и кожи: напиток, который заменит ромашку, мяту и даже кофе Аудио 
Щуп не врёт: как правильно определять уровень масла
Авто
Щуп не врёт: как правильно определять уровень масла Аудио 
Популярное
Накачали миллиардами — и притормозили: российские заводы сбавляют темп производства

Выпуск легковых автомобилей в России упал почти на 50% за май, но по итогам полугодия сектор всё же в плюсе — правда, с оговорками.

Накачали миллиардами — и притормозили: российские заводы сбавляют темп производства
Машина ещё пахнет заводом, а уже висит на продаже: массовый исход с Lada Vesta
Машина ещё пахнет заводом, а уже висит на продаже: массовый исход с Lada Vesta
Трасса мечты или шоссе абсурда: что не так с самыми дорогими дорогами страны
Дизель или бензин: какой двигатель предпочтительнее для ежедневных поездок
13 экспедиций, нефтяные войны и новый ковчег: как русский офицер Иван Беляев переписал историю континента Игорь Буккер Сводка с фронта: занят первый населённый пункт в Днепропетровской области, до северных окраин Купянска — один километр Любовь Степушова Возрождение классики: Глеб Матвейчук создал мюзикл Ревизор с невероятными декорациями Анжела Якубовская
Кротовые лапы, крысиные зубы и кладовая на 9 кило: кто этот подземный монстр
Секретный список: какие документы нельзя показывать инспектору ГИБДД ни при каких условиях
Физики сломали главное правило квантовой физики — теперь всё изменится
Физики сломали главное правило квантовой физики — теперь всё изменится
Последние материалы
Только таймер и 7 минут: армейская тренировка, которая включает всё тело
Остались жёсткие стебли укропа? Вот как их превратить в ароматную заготовку
Цвет ногтей, который пахнет пахлавой: лето захватил восточный десерт
Онлайн-шопинг для ремонта: что покупать, а что — только вживую
Японцы, на которых ездят десятилетиями — без капремонта и нервов
До 40% месячной нормы за пару дней: циклон Корнелиус затопит Москву
Губы больше не трескаются: один простой продукт заменил и бальзам, и блеск, и маску
Обычные отходы из кухни превращают кусты смородины в ягодные фонтаны — проверенный метод
Почему ваше безе не удаётся? Всё дело в одной детали
Хранение яиц в холодильнике: сколько на самом деле можно их хранить — факт, который удивит
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.