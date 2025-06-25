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Минуты на спасение: инструкция при анафилактическом шоке от подмосковных медиков

2:41
Здоровье

Анафилактический шок — это не просто "сильная аллергия". Это состояние, при котором счёт идёт на минуты. Если не вмешаться вовремя — сердце может остановиться. Врачи Подмосковья рассказали, как действует анафилаксия и что делать, если это случилось рядом с вами.

Скорая помощь
Фото: commons.wikimedia.org by Алексей Трефилов, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Скорая помощь

Когда иммунитет выходит из-под контроля

Анафилаксия — это острая реакция иммунной системы на аллерген. Причиной может быть:

  • Укус пчелы, осы или шершня.
  • Арахис или другие орехи.
  • Антибиотики и противовоспалительные препараты.

Организм выбрасывает гистамин, сосуды резко расширяются, давление падает, дыхание затрудняется, развивается отёк. И всё это — за считаные минуты.

Как распознать анафилактический шок

Симптомы нарастают стремительно:

  • Затруднённое дыхание, хрипы.
  • Отёчность губ, языка или гортани.
  • Кожная сыпь, зуд, покраснение.
  • Резкое снижение давления.
  • Головокружение, тошнота.
  • Потеря сознания, остановка сердца.

Важно: в этом состоянии не помогут ни вода, ни антигистаминные таблетки, ни капельницы. Только мгновенная инъекция адреналина, которую вводят медики скорой.

Реальная история: 10 минут на спасение

В Клинском кафе 40-летний мужчина съел шоколад с арахисом. Аллергия началась почти сразу. Очевидцы вызвали скорую.

Через 10 минут на месте была бригада фельдшеров Марина Иванова и Мохамед Абдалкрим, а также водитель Олег Корнеев. У пациента уже наблюдалось падение давления, отёк слизистой, сыпь и зуд. Команда действовала быстро: оказали первую помощь и доставили мужчину в больницу — в стабильном состоянии.

Что делать, если рядом человек с анафилаксией

  • Сразу вызывайте скорую помощь: не ждите, что пройдёт само.
  • Не предлагайте воду или таблетки: это не поможет.
  • Если у человека есть автоинъектор с адреналином — помогите использовать.
  • Положите его горизонтально, приподняв ноги: следите за дыханием.
  • Ждите медиков: только они смогут ввести нужные препараты.

Главное — не терять время

Анафилаксия — состояние, при котором шутки в сторону. Ни один домашний метод не справится с этим. Своевременно вызванная скорая и знание первых действий могут спасти жизнь — и, как показал случай в Клинском кафе, это не теория, а реальность, сообщает Радио 1.

Уточнения

Анафилакти́ческий шок (от др.-греч. ἀνά- "против-" и φύλαξις "защита") — аллергическая реакция немедленного типа, состояние резко повышенной чувствительности организма, развивающееся при повторном введении аллергена.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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