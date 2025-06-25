Минуты на спасение: инструкция при анафилактическом шоке от подмосковных медиков

Анафилактический шок — это не просто "сильная аллергия". Это состояние, при котором счёт идёт на минуты. Если не вмешаться вовремя — сердце может остановиться. Врачи Подмосковья рассказали, как действует анафилаксия и что делать, если это случилось рядом с вами.
Анафилаксия — это острая реакция иммунной системы на аллерген. Причиной может быть:
Организм выбрасывает гистамин, сосуды резко расширяются, давление падает, дыхание затрудняется, развивается отёк. И всё это — за считаные минуты.
Симптомы нарастают стремительно:
Важно: в этом состоянии не помогут ни вода, ни антигистаминные таблетки, ни капельницы. Только мгновенная инъекция адреналина, которую вводят медики скорой.
В Клинском кафе 40-летний мужчина съел шоколад с арахисом. Аллергия началась почти сразу. Очевидцы вызвали скорую.
Через 10 минут на месте была бригада фельдшеров Марина Иванова и Мохамед Абдалкрим, а также водитель Олег Корнеев. У пациента уже наблюдалось падение давления, отёк слизистой, сыпь и зуд. Команда действовала быстро: оказали первую помощь и доставили мужчину в больницу — в стабильном состоянии.
Анафилаксия — состояние, при котором шутки в сторону. Ни один домашний метод не справится с этим. Своевременно вызванная скорая и знание первых действий могут спасти жизнь — и, как показал случай в Клинском кафе, это не теория, а реальность, сообщает Радио 1.
Анафилакти́ческий шок (от др.-греч. ἀνά- "против-" и φύλαξις "защита") — аллергическая реакция немедленного типа, состояние резко повышенной чувствительности организма, развивающееся при повторном введении аллергена.
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