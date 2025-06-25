Зубков в реанимации: укусы пришлись по жизненно важным органам, врачи молчат

Состояние владельца ялтинского парка львов "Тайган" Олега Зубкова оценивается как крайне тяжёлое. После нападения льва его экстренно эвакуировали из Крыма в специализированную клинику Краснодара — угроза жизни остаётся.
Трагедия произошла в воскресенье вечером. По предварительной информации, во время кормления лев внезапно набросился на Зубкова. Очевидцы засняли момент эвакуации: без сознания, с тяжёлыми травмами, он был вывезен из сафари-парка.
По версии пресс-службы "Тайгана", Зубков до последнего боролся с хищником: он пытался удерживать льва за клыки, но получил мощный укус, после чего потерял сознание.
Как сообщает телеканал "Мэш" со ссылкой на медицинские источники, у пострадавшего прокусаны гортань, пищевод и лёгкие. Ситуация требует мгновенного вмешательства в дыхательную и пищеварительную системы.
Решение о переводе в Краснодар приняли приглашённые московские врачи — в регионе оказалось недостаточно условий для стабилизации состояния.
С учётом характера травм, врачи не спешат с оценками. В ближайшие часы Зубкову предстоит пройти серию операций. Вероятность осложнений крайне высока, сообщают argumenti.ru.
Сафари-парк «Тайган» — частный парк львов, крупнейший по коллекции хищников в Европе. Находится в Крыму, на берегу Тайганского водохранилища.
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