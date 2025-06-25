Зубков в реанимации: укусы пришлись по жизненно важным органам, врачи молчат

1:27 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Состояние владельца ялтинского парка львов "Тайган" Олега Зубкова оценивается как крайне тяжёлое. После нападения льва его экстренно эвакуировали из Крыма в специализированную клинику Краснодара — угроза жизни остаётся.

Фото: mos.ru by Юлия Иванко, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Скорая помощь

Что случилось в Тайгане

Трагедия произошла в воскресенье вечером. По предварительной информации, во время кормления лев внезапно набросился на Зубкова. Очевидцы засняли момент эвакуации: без сознания, с тяжёлыми травмами, он был вывезен из сафари-парка.

По версии пресс-службы "Тайгана", Зубков до последнего боролся с хищником: он пытался удерживать льва за клыки, но получил мощный укус, после чего потерял сознание.

Медики: поражены жизненно важные органы

Как сообщает телеканал "Мэш" со ссылкой на медицинские источники, у пострадавшего прокусаны гортань, пищевод и лёгкие. Ситуация требует мгновенного вмешательства в дыхательную и пищеварительную системы.

Решение о переводе в Краснодар приняли приглашённые московские врачи — в регионе оказалось недостаточно условий для стабилизации состояния.

Прогнозов пока нет

С учётом характера травм, врачи не спешат с оценками. В ближайшие часы Зубкову предстоит пройти серию операций. Вероятность осложнений крайне высока, сообщают argumenti.ru.

Уточнения

Сафари-парк «Тайган» — частный парк львов, крупнейший по коллекции хищников в Европе. Находится в Крыму, на берегу Тайганского водохранилища.

