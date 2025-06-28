Секрет стройности раскрыт: эндокринолог научил есть и худеть – никакого голода

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Советы худых людей о "правиле тарелки" вызывают раздражение? Вы думаете, что небольшой кусочек курицы и горстка овощей на ужин не дадут вам насыщения? А вы сами можете легко съесть целый тазик еды?

Врач-эндокринолог Максим Кузнецов предлагает способы сократить порции и начать худеть без ощущения голода.

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Не допускайте голода

Одной из частых причин переедания является недоедание в течение дня. Если вы мало едите в первой половине дня, к вечеру вас настигает сильный голод, который заставляет поглощать большие порции пищи. В результате организм получает избыток калорий.

Чтобы избежать этой проблемы, важно наладить питание в течение дня. Если вы распределите свой рацион равномерно на весь день, к вечеру у вас не будет сильного голода, и вы сможете съесть меньше. Следование "правилу тарелки" помогает потреблять меньше калорий и не испытывать сильного голода вечером.

Максим Кузнецов также подчеркивает в интервью с "Доктором Питером", что нельзя допускать сильного голода в течение дня. Это может привести к перееданию, когда вы наконец-то сможете поесть.

Соблюдайте баланс

Для того чтобы питание было сбалансированным, важно соблюдать правильные пропорции в каждом приеме пищи. Один из эффективных подходов — это принцип "гарвардской тарелки", который включает:

Овощи, зелень и фрукты (половина тарелки) — это основа питания, которая должна составлять значительную часть вашего рациона. Цельные злаки (четверть тарелки) — они обеспечивают организм сложными углеводами и клетчаткой. Белки (четверть тарелки) — это могут быть рыба, птица, бобовые или орехи. Красное мясо рекомендуется употреблять в умеренных количествах. Полезные жиры (в умеренных количествах) — это оливковое масло, авокадо и другие источники здоровых жиров. Вода - это основной напиток, который следует употреблять в течение дня.

Соблюдение этого принципа помогает сбалансировать рацион, уменьшить риск развития хронических заболеваний и поддерживать здоровый вес.

Если вы не уверены в правильности своего подхода к питанию, попробуйте вести дневник питания. Записывайте все, что вы едите в течение дня, начиная с завтрака и заканчивая перекусами. Это поможет вам лучше понять, сколько калорий вы потребляете и какие продукты составляют основу вашего рациона.

Уточнения

Похудение (прост. разг. похуда́ние), снижение веса — снижение массы тела живого организма человека.

