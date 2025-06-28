Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Ремень ГРМ вот-вот порвётся: эти сигналы нельзя игнорировать
Забудьте об уксусе! Эти способы очистки стиральной машины вас потрясут
Румяна, которые не оставят вам шансов быть незаметной: секреты, которые знает каждый стильный человек
Драма на высоте: невероятное спасение пса в Южно-Сахалинске
Загадка львов-людоедов раскрыта спустя век — что нашли в их зубах
Жасмин раскрыла главный секрет семейного счастья — простые правила, которые работают
В этой банке всё для супа: зимой заправка спасает от голода, суеты и пустого холодильника
Давление масла: это покажет двигатель перед серьёзной поломкой
Возвращение рейсов Air Arabia: туристов ждёт неприятный подвох

Чеснок и гвоздика: вот что произойдет, если соединить эти два продукта

2:11
Здоровье

Чеснок и гвоздика — это популярные продукты, которые часто используются в кулинарии. Они придают блюдам насыщенный вкус и аромат. Но знаете ли вы, что эти специи могут быть полезны не только на кухне, но и в быту?

Чеснок
Фото: unsplash.com by Matthew Pilachowski, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Чеснок

Чеснок: незаменимый помощник на кухне

Чеснок — это не просто специя, а настоящий кладезь полезных веществ. Он содержит витамины C и группы B, а также железо, магний, цинк, калий, серу и фосфор. Благодаря этому он помогает укрепить иммунитет, улучшить работу сердечно-сосудистой системы и даже снизить уровень холестерина.

Кроме того, чеснок обладает антибактериальными свойствами. Его часто используют для профилактики простудных заболеваний. А еще он может отпугивать вредителей благодаря своему резкому запаху.

Гвоздика: пряность с целебными свойствами

Гвоздика — это еще одна популярная пряность, которая часто используется в кулинарии. Она придает блюдам пикантный вкус и аромат. Но гвоздика также обладает рядом полезных свойств. Она обладает противовоспалительным и обезболивающим эффектом, поэтому ее часто используют при лечении простуды и заболеваний горла.

Кроме того, гвоздика может отпугивать насекомых. Ее аромат не нравится комарам и другим вредителям, сообщает saffronindickarestaurace.cz.

Сочетание чеснока и гвоздики: эффективное средство против вредителей

Если вы хотите защитить свой дом от вредителей, попробуйте использовать смесь чеснока и гвоздики. Для этого нужно очистить несколько зубчиков чеснока и воткнуть в них гвоздику. Затем разложить эти "букеты" в местах, где часто появляются вредители.

Чеснок и гвоздика выделяют сильный аромат, который отпугивает грызунов, насекомых и других нежелательных гостей. Это простое и эффективное средство, которое поможет вам защитить свой дом без использования химических препаратов.

Попробуйте это средство, и вы убедитесь в его эффективности.

Уточнения

Чесно́к (лат. Állium satívum) — многолетнее травянистое растение; вид рода Лук подсемейства Луковые (Allioideae) семейства Амариллисовые (Amaryllidaceae), ранее выделялся в самостоятельное семейство Луковые (Alliaceae).
 

Гвозди́ка — пряность представляющая собой высушенные нераскрывшиеся бутоны (цветочные почки) тропического гвоздичного дерева (Syzygium aromaticum) из рода Сизигиум, иногда относимого к роду Евгения, семейства миртовых (Myrtaceae).

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Сейчас читают
Свечи зажигания — маленькая ошибка, большая беда: как не угробить мотор своими руками
Авто
Свечи зажигания — маленькая ошибка, большая беда: как не угробить мотор своими руками Аудио 
Лицом к лицу с медведем: простая инструкция, которая поможет не погибнуть
Домашние животные
Лицом к лицу с медведем: простая инструкция, которая поможет не погибнуть Аудио 
Тьма накроет Землю почти на 8 минут: где случится затмение, которого ждали 12 000 лет
Наука и техника
Тьма накроет Землю почти на 8 минут: где случится затмение, которого ждали 12 000 лет
Популярное
Гибрид, которого не должно было быть: медведь нового времени вышел из тени

На стыке тающего севера и исчезающих лесов родился зверь, которого никто не ждал. Его появление — сигнал. Но чего именно?

Гибрид, которого не должно было быть: медведь нового времени вышел из тени
Важный рычаг санкционного давления ликвидирован - Россия запускает завод "Арктик СПГ-2"
Важный рычаг санкционного давления ликвидирован - Россия запускает завод "Арктик СПГ-2"
Тьма накроет Землю почти на 8 минут: где случится затмение, которого ждали 12 000 лет
Вы спите рядом с кошкой — а она незаметно укорачивает вам жизнь
Зона 51: что скрывали секретные документы об инопланетной базе? Ответ шокирует Игорь Буккер В европейских столицах тайно поддерживают позицию Венгрии и Словакии по Украине Любовь Степушова Возрождение классики: Глеб Матвейчук создал мюзикл Ревизор с невероятными декорациями Анжела Якубовская
То, что нашли в желудке марлина, перевернуло представления об океане и его законах
Этот способ кормления сделает кошку счастливее — и ветеринар подтвердит
Тихо, ядовито, мгновенно: 10 рыб, которые опаснее акулы
Тихо, ядовито, мгновенно: 10 рыб, которые опаснее акулы
Последние материалы
Забудьте об уксусе! Эти способы очистки стиральной машины вас потрясут
Румяна, которые не оставят вам шансов быть незаметной: секреты, которые знает каждый стильный человек
Драма на высоте: невероятное спасение пса в Южно-Сахалинске
Загадка львов-людоедов раскрыта спустя век — что нашли в их зубах
Жасмин раскрыла главный секрет семейного счастья — простые правила, которые работают
В этой банке всё для супа: зимой заправка спасает от голода, суеты и пустого холодильника
Давление масла: это покажет двигатель перед серьёзной поломкой
Возвращение рейсов Air Arabia: туристов ждёт неприятный подвох
Кофе без побочных эффектов: раскрыт самый безопасный способ убрать кофеин и сохранить вкус
Строительство атомных реакторов в США ускорится: в чём секрет AI платформы от Palantir
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.