Спортивные напитки: гипо, изо, гипер – какой напиток выбрать для максимальной производительности летом

5:11 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Летом мы часто сталкиваемся с проблемами, которые могут существенно повлиять на нашу физическую активность и самочувствие. Высокая температура воздуха и стремление избежать жары приводят к усиленному потоотделению. Во время занятий спортом, будь то бег, езда на велосипеде или быстрая ходьба, мы теряем жидкость гораздо быстрее, чем обычно. Обезвоживание — это не просто чувство жажды, а снижение работоспособности, усталость, замедление восстановления и, в крайних случаях, даже обморок. И самое неприятное — все эти симптомы проявляются постепенно.

Фото: Openverse by wuestenigel, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Девушка пьёт воду

Кроме того, во время потоотделения организм теряет не только воду, но и важные электролиты — натрий, калий, магний и кальций. Восполнить их только водой невозможно.

Почему вода не всегда помогает?

Вода — это основа, и её роль в организме неоценима. Однако, когда физическая активность превышает 60 минут или занятия проходят в условиях сильной жары, одного потребления воды может быть недостаточно. Причина проста: вода "разбавляет" кровь, но не восполняет необходимые минералы. Это можно сравнить с добавлением воды в бульон, но без овощей и мяса — результат будет не только невкусным, но и бесполезным для организма.

Когда в крови не хватает электролитов, это приводит к нарушению работы мышц, замедлению нервных импульсов и снижению общей работоспособности. В результате могут возникать судороги, усталость и общее недомогание, сообщает rungo.cz.

Пиво: не лучший выбор для гидратации

Многие из нас после тренировки тянутся к холодильнику за пивом. Однако этот напиток не является оптимальным выбором для восполнения жидкости. Алкоголь, даже в небольших количествах, способствует обезвоживанию, замедляет восстановление и нагружает печень.

Безалкогольное пиво — более приемлемый вариант, но будьте осторожны с его составом. Большинство коммерческих марок содержат много сахара. Лучше использовать его как приятный бонус после тренировки, а не как основной источник гидратации.

Какую минеральную воду выбрать?

Минеральная вода может стать хорошим дополнением к рациону, но не всегда является оптимальным выбором. Важно обращать внимание на состав и содержание минералов. Многие минеральные воды не содержат достаточного количества натрия, который необходим спортсменам.

Магнезия — отличный источник магния, который помогает восстановить мышцы после тренировки. Vincentka — это фактически "соль в бутылке", которая полезна после интенсивных нагрузок. Mattoni — больше подходит для освежения, чем для полноценной гидратации.

Газированные напитки лучше избегать во время интенсивных тренировок. Пузырьки и бег не очень хорошо сочетаются, что может привести к дискомфорту.

Гипо, изо, гипер: что это значит?

Теперь, когда мы разобрались с основами, давайте поговорим о типах напитков и их роли в гидратации. Существует три основных типа спортивных напитков:

Гипотонические напитки: содержат меньше частиц, чем кровь. Вода быстро впитывается в клетки, обеспечивая быструю гидратацию. Однако такие напитки содержат меньше энергии и электролитов, поэтому они идеальны для коротких тренировок или перед началом активности. Изотонические напитки: имеют такое же количество частиц, как и кровь. Организм усваивает их с оптимальной скоростью, поставляя необходимую жидкость, сахара и электролиты без перегрузки пищеварительного тракта. Это лучший выбор для занятий продолжительностью от 1 до 2 часов. Гипертонические напитки: содержат больше частиц, чем кровь. Они медленнее всасываются из пищеварительного тракта, что может замедлить процесс гидратации. Однако такие напитки обеспечивают быструю энергию после тренировки благодаря высокому содержанию сахаров.

Осмоляльность: ключ к пониманию

Осмоляльность — это концентрация растворённых веществ в жидкости, таких как соли и сахара. Вода естественным образом перемещается из области с меньшей концентрацией растворённых веществ в область с большей, чтобы уравновесить пропорции.

Наша кровь имеет определённую осмоляльность, и то, что мы в неё добавляем, играет ключевую роль для организма. Изотонические напитки имеют такую же осмоляльность, как кровь, что позволяет организму усваивать их с максимальной эффективностью. Гипотонические напитки имеют меньшую осмоляльность, что способствует быстрой гидратации, но может привести к потере электролитов. Гипертонические напитки, наоборот, имеют большую осмоляльность и могут замедлить процесс гидратации, но обеспечивают быстрый источник энергии.

Уточнения

Напи́ток (от гл. пить) — жидкость, предназначенная для питья.

