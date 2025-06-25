Стол, палец и ритм — а мозг включается по-новому

1:31 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Пальцы невольно барабанят по столу, пока вы думаете или ждёте. Оказывается, это не просто привычка — правильный ритм может помочь сосредоточиться и лучше воспринимать речь.

Фото: commons.wikimedia.org by Luisfi, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Руки

Простое постукивание, которое помогает мозгу лучше слышать

Учёные из Университета Экс-Марсель под руководством Ноэми те Ритмолен выяснили: если постукивать пальцами дважды в секунду — в ритме, близком к естественной речи, — мозг эффективнее различает слова в шумной обстановке. Такой ритм помогает вычленять речь, например, в кафе или на улице, где фоновый шум обычно мешает восприятию.

Движение важнее прослушивания

В ходе экспериментов участники постукивали в разном темпе, пока пытались расслышать зашумлённые фразы. Только те, кто двигался в правильном ритме, показывали высокую точность. При этом просто слушать ритм было недостаточно — требовалось именно физическое участие.

Другой приём, улучшающий результат — проговаривание слов вслух перед выполнением задачи. Это помогало быстрее настраивать мозг на восприятие.

Поддержка для тех, кому трудно сосредоточиться

Эти простые методы могут стать полезными для людей с трудностями слухового восприятия или синдромом дефицита внимания. Постукивание и проговаривание — доступные способы, которые не требуют оборудования, но дают ощутимый эффект в повседневной жизни.

Уточнения

Ритм - организация музыки во времени.

