Размышления не выматывают — мозг экономит даже на них

1:29 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Кажется, что после целого дня раздумий мозг вот-вот вскипит от нагрузки. Но на деле он куда экономичнее, чем мы привыкли думать.

Фото: commons.wikimedia.org by Tumisu, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Работа мозга

Мозг в действии: почему мысли не так утомляют, как кажется

Нейробиолог Шарна Джамадар из Университета Монаша с коллегами показала: когда мы активно размышляем, мозг увеличивает энергозатраты всего на 5 % по сравнению с состоянием покоя. То есть он трудится почти с той же отдачей, даже когда вы просто сидите и "ничего не делаете".

Наш мозг весит всего около 2 % от массы тела, но потребляет около 20 % всей суточной энергии. Основной расход — на поддержание активности нейронов и работу системы, которая активируется даже в покое. Это так называемый режим по умолчанию, в котором мозг анализирует прошлое и моделирует будущее.

Почему тогда мы устаём

Ощущение усталости после интеллектуальной нагрузки связано не с истощением энергии, а с внутренней перестройкой. Мозг перераспределяет ресурсы: активность одних участков может подавлять другие. Это помогает адаптироваться к задачам, но требует временного "отдыха" для баланса.

Главное — не перегружать

Зная, как мозг распределяет силы, можно не бояться нагрузок — важно лишь не забывать о паузах. Мозгу не нужно много энергии, чтобы думать, но ему нужно пространство, чтобы восстанавливаться.

Уточнения

Мышле́ние - познавательная деятельность человека.

