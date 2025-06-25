Запах исчез без дезодоранта — в ход пошла холодная плазма

Нанести дезодорант перед выходом из дома — привычное дело. Но учёные из Южной Кореи предлагают пойти дальше и вообще отказаться от косметических средств в пользу технологии.
Мало кто знает, но сам по себе пот не пахнет. Источник запаха — бактерии, обитающие на коже, которые перерабатывают жирные кислоты, выделяя летучие органические соединения. Именно они создают тот самый характерный запах. Основные виновники — Staphylococcus hominis и Corynebacterium xerosis.
Новая альтернатива — холодная плазма
Учёные из Университета Ханянг разработали устройство PlaDeo (от plasma deodorant — плазменный дезодорант), которое работает на основе холодной атмосферной плазмы. Применять его просто: дважды в день прибор прикладывают к чистой и сухой коже подмышек. После нажатия кнопки начинается обработка, которая длится 1,5 минуты. При более сильном запахе процедуру можно повторить до 3 минут.
Как это работает
Во время работы устройство создаёт активные формы кислорода. Они разрушают клетки бактерий и расщепляют молекулы, вызывающие запах. Благодаря силиконовой прокладке между кожей и источником излучения, процедура безопасна — это подтверждено лабораторными испытаниями.
Эффект на весь день
После использования PlaDeo запах не возвращается в течение суток. При этом нет необходимости применять дезодоранты или антиперспиранты. Это может стать удобным решением для тех, кто стремится к более естественному уходу за телом и хочет избежать химических средств.
Пла́зма - ионизированный газ, одно из четырёх классических агрегатных состояний вещества.
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