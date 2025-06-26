Садовый сезон начался — и тут же привёл к воспалению

1:31 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Работа в саду — дело приятное и полезное. Но именно на участке мы чаще всего забываем о простых правилах безопасности, особенно когда дело касается глаз.

Фото: commons.wikimedia.org by Arnaud 25, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Огород

Как одна небрежность может привести к визиту к офтальмологу

Во время работы на грядке кажется естественным потереть глаз, если туда попало что-то лишнее. Но именно это действие может обернуться воспалением и срочной поездкой к врачу. Врач-офтальмолог Дмитрий Дементьев напоминает: перчатки, земля и даже собственные руки могут содержать массу микробов, которые при попадании в глаз вызывают инфекцию и повреждают его оболочку.

Так случилось с одной из участниц программы "О самом главном", которая, не задумываясь, потёрла глаз грязной перчаткой. Результат — покраснение, отёк и экстренное лечение.

Что делать, если в глаз попала пыль

Вместо того чтобы тереть глаз, нужно промыть его. Подойдут специальные растворы или искусственные слёзы — их стоит всегда иметь в дачной аптечке. Это простое действие поможет избежать серьёзных осложнений.

Забота о природе — забота о себе

Помимо советов по здоровью, прозвучала ещё одна важная мысль: депутат Николай Чаплин порекомендовал использовать дождевую воду для полива. Это не только помогает экономить, но и снижает нагрузку на природные источники — особенно актуально в засушливый сезон.

Уточнения

Воспале́ние - это комплексный, местный и общий защитно-приспособительный процесс.

