Садовый сезон начался — и тут же привёл к воспалению

Работа в саду — дело приятное и полезное. Но именно на участке мы чаще всего забываем о простых правилах безопасности, особенно когда дело касается глаз.
Во время работы на грядке кажется естественным потереть глаз, если туда попало что-то лишнее. Но именно это действие может обернуться воспалением и срочной поездкой к врачу. Врач-офтальмолог Дмитрий Дементьев напоминает: перчатки, земля и даже собственные руки могут содержать массу микробов, которые при попадании в глаз вызывают инфекцию и повреждают его оболочку.
Так случилось с одной из участниц программы "О самом главном", которая, не задумываясь, потёрла глаз грязной перчаткой. Результат — покраснение, отёк и экстренное лечение.
Что делать, если в глаз попала пыль
Вместо того чтобы тереть глаз, нужно промыть его. Подойдут специальные растворы или искусственные слёзы — их стоит всегда иметь в дачной аптечке. Это простое действие поможет избежать серьёзных осложнений.
Забота о природе — забота о себе
Помимо советов по здоровью, прозвучала ещё одна важная мысль: депутат Николай Чаплин порекомендовал использовать дождевую воду для полива. Это не только помогает экономить, но и снижает нагрузку на природные источники — особенно актуально в засушливый сезон.
Воспале́ние - это комплексный, местный и общий защитно-приспособительный процесс.
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