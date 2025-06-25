Слишком сладкое заблуждение: 4 напитка, о которых нужно забыть ради здоровья

Часть здорового питания — это внимание к тому, что вы пьете. Думаем мы об этом или нет, напитки, которые мы потребляем в течение дня, играют роль в нашем общем здоровье, в том числе поддерживая водный баланс. Некоторые люди вполне осознанно относятся к тому, что они пьют, выбирая напитки, которые, как утверждается, улучшают их здоровье и помогают им достичь своих целей долголетия.
Но то, что напиток имеет репутацию полезного для вас, не означает, что он таковым является.
Эти 4 напитка кажутся полезными, но на самом деле могут только навредить.
Они могут навредить вашим усилиям по долголетию, говорит Брианна Визер, сертифицированный диетолог.
"Многие коммерчески доступные зеленые соки содержат фрукты, с яблочным, ананасовым или банановым пюре, используемым для улучшения вкуса", — объясняет она. "Это значительно увеличивает содержание сахара, при этом удаляя большую часть или всю клетчатку, содержащуюся в цельных фруктах и овощах".
Без клетчатки организм быстро усваивает натуральные сахара, вызывая скачки и падения уровня сахара в крови.
"Со временем эти метаболические колебания могут подорвать усилия по поддержанию энергетического баланса, здоровья сердечно-сосудистой системы и стабильного веса — все это необходимо для здорового старения", — отмечает Визер.
Лучше есть зелень, чем пить ее, но если вам нужен только зеленый сок, приготовьте его самостоятельно, сведя количество сладких фруктов к минимуму.
В то время как некоторые энергетические напитки явно полны сахара, другие пытаются маскироваться под полезные, "натуральные" напитки. Они могут обещать естественный прилив энергии или "чистый кофеин", но многие энергетические напитки по-прежнему напичканы искусственными подсластителями и синтетическими стимуляторами, которые могут нанести серьезный ущерб вашим гормонам, сну и обмену веществ.
Кроме того, поскольку энергетические напитки содержат много кофеина, их употребление может привести к повышению кортизола, артериального давления, тревожности и даже риску сердечных заболеваний, особенно при регулярном употреблении.
Эти напитки, обогащенные витаминами и электролитами, кажутся отличным способом поддерживать водный баланс и гарантировать, что мы получаем ежедневные витамины.
Но эти продукты не рекламируют, так как в них очень много добавленного сахара, говорит Линдси-Адлер.
Например, некоторые витаминные воды содержат 26 граммов сахара — больше шести чайных ложек — что сопоставимо с газировкой и другими обработанными напитками, отмечает она.
"Регулярное употребление сладких напитков в течение длительного времени может привести к ряду проблем со здоровьем, включая увеличение веса, ожирение, диабет 2 типа, болезни сердца и кариес", — объясняет Линдси-Адлер. "Кроме того, витамины в витаминной воде могут со временем разрушаться и становиться менее эффективными, особенно водорастворимые витамины. Эта деградация снижает их эффективность по сравнению с потреблением витаминов из свежих, цельных пищевых источников".
Кроме того, витаминная вода содержит витамины, которые большинство из нас и так получают в изобилии из своего рациона, отмечает она. Вместо этого замените витаминную воду на воду, подслащенную настоящими фруктами, для более здорового варианта.
Комбуча — это ферментированный чай, насыщенный пробиотиками, который часто рекламируют за его способность поддерживать здоровье кишечника, пищеварение и иммунитет — все ключевые элементы долголетия. Но, несмотря на его пробиотические преимущества, многие бутилированные комбучи подслащивают для улучшения вкусовых качеств, а некоторые бренды содержат более 10-12 граммов сахара на порцию.
Высокое потребление сахара связано с более короткой продолжительностью жизни и более высоким риском хронических заболеваний. Кроме того, кислотность комбучи может со временем разрушать зубную эмаль, а ее натуральный кофеин и гистамин могут усугубить проблемы у людей, склонных к тревожности, кислотному рефлюксу или пищевой чувствительности.
Ищете что-то с шипучим вкусом? Попробуйте газированную воду, подслащенную настоящими фруктами или стружкой имбиря, чтобы получить что-то с бодростью.
«Ча́йный гриб» (также «японский гриб», «маньчжурский гриб», «комбуча») — обобщающее название нескольких разновидностей симбиоза дрожжевого гриба с бактерией.
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