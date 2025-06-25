Слишком сладкое заблуждение: 4 напитка, о которых нужно забыть ради здоровья

4:48 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Часть здорового питания — это внимание к тому, что вы пьете. Думаем мы об этом или нет, напитки, которые мы потребляем в течение дня, играют роль в нашем общем здоровье, в том числе поддерживая водный баланс. Некоторые люди вполне осознанно относятся к тому, что они пьют, выбирая напитки, которые, как утверждается, улучшают их здоровье и помогают им достичь своих целей долголетия.

Фото: freepik Огуречный сок

Но то, что напиток имеет репутацию полезного для вас, не означает, что он таковым является.

Эти 4 напитка кажутся полезными, но на самом деле могут только навредить.

Бутылированные зеленые соки

Они могут навредить вашим усилиям по долголетию, говорит Брианна Визер, сертифицированный диетолог.

"Многие коммерчески доступные зеленые соки содержат фрукты, с яблочным, ананасовым или банановым пюре, используемым для улучшения вкуса", — объясняет она. "Это значительно увеличивает содержание сахара, при этом удаляя большую часть или всю клетчатку, содержащуюся в цельных фруктах и овощах".

Без клетчатки организм быстро усваивает натуральные сахара, вызывая скачки и падения уровня сахара в крови.

"Со временем эти метаболические колебания могут подорвать усилия по поддержанию энергетического баланса, здоровья сердечно-сосудистой системы и стабильного веса — все это необходимо для здорового старения", — отмечает Визер.

Лучше есть зелень, чем пить ее, но если вам нужен только зеленый сок, приготовьте его самостоятельно, сведя количество сладких фруктов к минимуму.

"Натуральные" энергетические напитки

В то время как некоторые энергетические напитки явно полны сахара, другие пытаются маскироваться под полезные, "натуральные" напитки. Они могут обещать естественный прилив энергии или "чистый кофеин", но многие энергетические напитки по-прежнему напичканы искусственными подсластителями и синтетическими стимуляторами, которые могут нанести серьезный ущерб вашим гормонам, сну и обмену веществ.

Кроме того, поскольку энергетические напитки содержат много кофеина, их употребление может привести к повышению кортизола, артериального давления, тревожности и даже риску сердечных заболеваний, особенно при регулярном употреблении.

Витаминная вода

Эти напитки, обогащенные витаминами и электролитами, кажутся отличным способом поддерживать водный баланс и гарантировать, что мы получаем ежедневные витамины.

Но эти продукты не рекламируют, так как в них очень много добавленного сахара, говорит Линдси-Адлер.

Например, некоторые витаминные воды содержат 26 граммов сахара — больше шести чайных ложек — что сопоставимо с газировкой и другими обработанными напитками, отмечает она.

"Регулярное употребление сладких напитков в течение длительного времени может привести к ряду проблем со здоровьем, включая увеличение веса, ожирение, диабет 2 типа, болезни сердца и кариес", — объясняет Линдси-Адлер. "Кроме того, витамины в витаминной воде могут со временем разрушаться и становиться менее эффективными, особенно водорастворимые витамины. Эта деградация снижает их эффективность по сравнению с потреблением витаминов из свежих, цельных пищевых источников".

Кроме того, витаминная вода содержит витамины, которые большинство из нас и так получают в изобилии из своего рациона, отмечает она. Вместо этого замените витаминную воду на воду, подслащенную настоящими фруктами, для более здорового варианта.

Комбуча

Комбуча — это ферментированный чай, насыщенный пробиотиками, который часто рекламируют за его способность поддерживать здоровье кишечника, пищеварение и иммунитет — все ключевые элементы долголетия. Но, несмотря на его пробиотические преимущества, многие бутилированные комбучи подслащивают для улучшения вкусовых качеств, а некоторые бренды содержат более 10-12 граммов сахара на порцию.

Высокое потребление сахара связано с более короткой продолжительностью жизни и более высоким риском хронических заболеваний. Кроме того, кислотность комбучи может со временем разрушать зубную эмаль, а ее натуральный кофеин и гистамин могут усугубить проблемы у людей, склонных к тревожности, кислотному рефлюксу или пищевой чувствительности.

Ищете что-то с шипучим вкусом? Попробуйте газированную воду, подслащенную настоящими фруктами или стружкой имбиря, чтобы получить что-то с бодростью.

Уточнения

«Ча́йный гриб» (также «японский гриб», «маньчжурский гриб», «комбуча») — обобщающее название нескольких разновидностей симбиоза дрожжевого гриба с бактерией.

