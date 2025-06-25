Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Пень мешает посадкам? Вот как убрать его без лопаты
Испания, Кипр, Европа: где скрываются российские артисты после эвакуации из Израиля
Звёздная мать в шоке: 13-летняя дочь Виктории Бони поразила своими ежедневными расходами
Холодильник почти пуст, а семья голодная: завтрак, который спасает утро и ваше время
Нежелательные пассажиры: кого не стоит брать с собой начинающему водителю
Запах рядом, но ты его игнорируешь — мозг играет в прятки
Как начать покорять волны: практические советы для новичков в серфинге
Не боится помех: дрон на оптоволокне удивил возможностями
Слишком сладкое заблуждение: 4 напитка, о которых нужно забыть ради здоровья

Семь чашек кофе в день: секрет здорового старения или безумие?

2:45
Здоровье

Употребление кофе, особенно в больших количествах, связывают с более здоровым старением и снижением риска хронических заболеваний.

Кофе
Фото: commons.wikimedia.org by Berthold Werner, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Кофе

Исследование показало, что женщины, которые пили кофе, и в частности, выпивали семь чашек кофеина в день, с большей вероятностью попадали в группу, которую они считали "здоровым старением". Это всего лишь последнее из серии исследований, которые обнаружили корреляцию между употреблением кофе и пользой для здоровья, такой как снижение риска диабета 2 типа и других кардиометаболических заболеваний, а также увеличение продолжительности жизни, если вы выпиваете утреннюю чашку кофе.

Кофе богат биоактивными соединениями, такими как полифенолы, дитерпены и антиоксиданты, которые могут уменьшить воспаление и окислительный стресс.

Кофеин повышает бдительность и может поддерживать нейропротекцию, что может объяснить потенциальную связь кофе с более здоровыми результатами старения.

"Кофе может быть хорош в умеренных количествах, но его чрезмерное употребление — например, семь чашек — может быть проблематичным для некоторых людей", — говорит эксперт Петипен.

Большинство людей не могут переносить такое количество кофеина без существенных побочных эффектов, таких как нервозность, нарушение сна, учащенное сердцебиение или дискомфорт в желудочно-кишечном тракте. А некоторые группы — например, беременные женщины, люди с определенными сердечно-сосудистыми заболеваниями, включая высокое кровяное давление, или люди, чувствительные к кофеину, должны ограничить потребление кофеина и проконсультироваться со своим врачом о надлежащем потреблении.

Ограничьтесь парой чашек кофе

"Согласно рекомендациям по питанию США и FDA, до 400 миллиграммов кофеина в день — что примерно эквивалентно двум-четырем маленьким чашкам заваренного кофе — обычно считается безопасным для большинства здоровых взрослых людей", — говорит Петипен.

Следите за добавками

Обычный кофе — это здорово, но эта большая, сладкая кофейная смесь должна быть редким удовольствием. "Добавление подсластителей и жира — например, сливок — может увеличить потребление калорий и снизить общую пользу кофе для здоровья", — отметил Петипен.

Избегайте употребления кофе в конце дня

Одно исследование действительно показало, что утренний кофе приносит наибольшую пользу для вашего здоровья — и он также снижает влияние кофе на ваш сон. "Употребление кофе в конце дня может нарушить сон, который сам по себе является важнейшим компонентом здорового старения", — заключил Петипен.

Уточнения

Ко́фе (от араб. قهوة‎ [qahwa/gahfa], через нидерл. koffie, англ. coffee и устар. ко́фий, ко́фей) — напиток из жареных и перемолотых зёрен кофейного дерева или кофейного куста.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Сейчас читают
Пробег под 300 тысяч — и ничего не гремит: 12 подержанных авто с железной репутацией
Авто
Пробег под 300 тысяч — и ничего не гремит: 12 подержанных авто с железной репутацией
Соседи закупаются этим ведрами: заготовка из баклажанов, которую потом не найти
Еда и рецепты
Соседи закупаются этим ведрами: заготовка из баклажанов, которую потом не найти Аудио 
Встретили кабана в лесу? Вот что ни в коем случае нельзя делать
Домашние животные
Встретили кабана в лесу? Вот что ни в коем случае нельзя делать
Популярное
Прощай, электрокар: японский двигатель без топлива потряс рынок

Японская Mazda представила двигатель будущего: без топлива, вредных выбросов и зарядок. Это угроза электромобилям?

Прощай, электрокар: японский двигатель без топлива потряс рынок
Не есть после шести — устарело: вот реальный способ худеть без мучений
Не есть после шести — устарело: вот реальный способ худеть без мучений
Их боятся даже акулы — эти хищники заставляют величайших морских хищников бежать
Китай прижал автогиганта к стенке — в США остановлена сборка
Секреты успешного правления: чему учит нас история императоров Китая Сергей Лебедев Москве надоели дилеммы Вучича, он предупреждён в последний раз Любовь Степушова Паника или реальность: чем на самом деле обернётся новый налог на переводы с 2025 года Олег Володин
Не просто птица, а живое чудо: как попугай нашёл дом после семи лет странствий
Не хуже японцев — а где-то и лучше: 7 китайских внедорожников, которые покоряют Россию
Возлюбленная Брэда Питта покорила Лондон естественным макияжем на премьере Формулы-1
Возлюбленная Брэда Питта покорила Лондон естественным макияжем на премьере Формулы-1
Последние материалы
Оса может убить питомца за 10 минут: что делать сразу после укуса
Роза не цветёт? Проверьте побеги — один тип нужно срочно убрать
Неожиданные рецепты из чесночных стрелок: все легко и быстро
Единоборства побеждают стресс: как удары и дыхание возвращают контроль над собой
Секретное последствие курения в машине, о котором не догадываются даже опытные водители
Размышления не выматывают — мозг экономит даже на них
Провальный концерт в Кишинёве: поющая под фонограмму Брежнева едва не слетела со сцены
Диетолог раскрыла норму, после которой шашлык перестаёт быть удовольствием
95 миллионов в тени: у госсекретаря Дагестана ищут больше, чем просто квартиру
$40 млрд в обход санкций: Россия продлит параллельный импорт ещё на год
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.