Семь чашек кофе в день: секрет здорового старения или безумие?

2:45 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Употребление кофе, особенно в больших количествах, связывают с более здоровым старением и снижением риска хронических заболеваний.

Фото: commons.wikimedia.org by Berthold Werner, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Кофе

Исследование показало, что женщины, которые пили кофе, и в частности, выпивали семь чашек кофеина в день, с большей вероятностью попадали в группу, которую они считали "здоровым старением". Это всего лишь последнее из серии исследований, которые обнаружили корреляцию между употреблением кофе и пользой для здоровья, такой как снижение риска диабета 2 типа и других кардиометаболических заболеваний, а также увеличение продолжительности жизни, если вы выпиваете утреннюю чашку кофе.

Кофе богат биоактивными соединениями, такими как полифенолы, дитерпены и антиоксиданты, которые могут уменьшить воспаление и окислительный стресс.

Кофеин повышает бдительность и может поддерживать нейропротекцию, что может объяснить потенциальную связь кофе с более здоровыми результатами старения.

"Кофе может быть хорош в умеренных количествах, но его чрезмерное употребление — например, семь чашек — может быть проблематичным для некоторых людей", — говорит эксперт Петипен.

Большинство людей не могут переносить такое количество кофеина без существенных побочных эффектов, таких как нервозность, нарушение сна, учащенное сердцебиение или дискомфорт в желудочно-кишечном тракте. А некоторые группы — например, беременные женщины, люди с определенными сердечно-сосудистыми заболеваниями, включая высокое кровяное давление, или люди, чувствительные к кофеину, должны ограничить потребление кофеина и проконсультироваться со своим врачом о надлежащем потреблении.

Ограничьтесь парой чашек кофе

"Согласно рекомендациям по питанию США и FDA, до 400 миллиграммов кофеина в день — что примерно эквивалентно двум-четырем маленьким чашкам заваренного кофе — обычно считается безопасным для большинства здоровых взрослых людей", — говорит Петипен.

Следите за добавками

Обычный кофе — это здорово, но эта большая, сладкая кофейная смесь должна быть редким удовольствием. "Добавление подсластителей и жира — например, сливок — может увеличить потребление калорий и снизить общую пользу кофе для здоровья", — отметил Петипен.

Избегайте употребления кофе в конце дня

Одно исследование действительно показало, что утренний кофе приносит наибольшую пользу для вашего здоровья — и он также снижает влияние кофе на ваш сон. "Употребление кофе в конце дня может нарушить сон, который сам по себе является важнейшим компонентом здорового старения", — заключил Петипен.

Уточнения

Ко́фе (от араб. قهوة‎ [qahwa/gahfa], через нидерл. koffie, англ. coffee и устар. ко́фий, ко́фей) — напиток из жареных и перемолотых зёрен кофейного дерева или кофейного куста.

