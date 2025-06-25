Не верьте мифам о черном чае: вот как он предотвращает болезни и повышает настроение

Из всех сортов чая, которые есть, черный чай является одним из самых популярных. Если его не пить в чистом виде, этот чай часто становится основой для популярных смесей, таких как чай, Эрл Грей, Английский завтрак и т. д.
"Черный чай — это вид чая, который возник в Китае и производится из растения Camellia sinensis — того же растения, из которого производятся белый, зеленый и улунский чай", — говорит Джейми Адамс, MS, RDN, RPYT, диетолог по женскому здоровью.
Черный чай отличается от других сортов тем, как он производится — с помощью процесса, называемого окислением.
Растительные соединения, содержащиеся в черном чае, обладают антиоксидантными свойствами, которые могут повысить иммунитет.
"Антиоксиданты работают, удаляя свободные радикалы в организме и борясь с повреждением клеток, и то и другое может помочь уменьшить воспаление и риск хронических заболеваний", — говорит Адамс.
Фактически, исследование 2025 года показало, что употребление большего количества разнообразных продуктов, богатых флавоноидами, включая черный чай, может снизить смертность от всех причин и риск рака и других хронических заболеваний где-то на 6-20%.
Черный чай часто пьют первым делом с утра, чтобы получить заряд кофеина, чтобы начать день. И хотя многие люди знают о содержании кофеина в черном чае, они могут не знать, что он также содержит аминокислоту под названием L-теанин.
"И кофеин, и L-теанин могут улучшить концентрацию внимания и когнитивные способности", — объясняет Адамс.
Недавние исследования подтверждают это мнение, подчеркивая, как эта конкретная комбинация питательных веществ способствует ясности ума.
Полифенолы в черном чае даже полезны для тех, у кого есть проблемы со здоровьем сердца, или кто хочет избегать их.
"Всего две чашки в день могут обеспечить 400-600 миллиграммов флаван-3-олов, рекомендуемую суточную норму для поддержания здоровья сердца", — говорит Каллу.
Эти растительные соединения поддерживают здоровье сердца, способствуя как здоровому уровню холестерина, так и регуляции артериального давления.
Метаанализ рандомизированных контролируемых исследований показал, что добавление черного чая значительно снижает как систолическое, так и диастолическое артериальное давление по сравнению с контрольными методами лечения.
Кофеи́н (также матеин, теин, гуаранин) — алкалоид пуринового ряда, бесцветные или белые горькие кристаллы.
Это не диета. Это привычка, которая меняет самочувствие. Один ужин — и ты уже ближе к лёгкости. Главное — знать, когда ставить точку в тарелке.