Не верьте мифам о черном чае: вот как он предотвращает болезни и повышает настроение

2:50 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Из всех сортов чая, которые есть, черный чай является одним из самых популярных. Если его не пить в чистом виде, этот чай часто становится основой для популярных смесей, таких как чай, Эрл Грей, Английский завтрак и т. д.

Фото: Designed be Freepik by rawpixel-com, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Чайник

"Черный чай — это вид чая, который возник в Китае и производится из растения Camellia sinensis — того же растения, из которого производятся белый, зеленый и улунский чай", — говорит Джейми Адамс, MS, RDN, RPYT, диетолог по женскому здоровью.

Черный чай отличается от других сортов тем, как он производится — с помощью процесса, называемого окислением.

Повышает иммунитет

Растительные соединения, содержащиеся в черном чае, обладают антиоксидантными свойствами, которые могут повысить иммунитет.

"Антиоксиданты работают, удаляя свободные радикалы в организме и борясь с повреждением клеток, и то и другое может помочь уменьшить воспаление и риск хронических заболеваний", — говорит Адамс.

Фактически, исследование 2025 года показало, что употребление большего количества разнообразных продуктов, богатых флавоноидами, включая черный чай, может снизить смертность от всех причин и риск рака и других хронических заболеваний где-то на 6-20%.

Улучшает концентрацию внимания

Черный чай часто пьют первым делом с утра, чтобы получить заряд кофеина, чтобы начать день. И хотя многие люди знают о содержании кофеина в черном чае, они могут не знать, что он также содержит аминокислоту под названием L-теанин.

"И кофеин, и L-теанин могут улучшить концентрацию внимания и когнитивные способности", — объясняет Адамс.

Недавние исследования подтверждают это мнение, подчеркивая, как эта конкретная комбинация питательных веществ способствует ясности ума.

Улучшает здоровье сердца

Полифенолы в черном чае даже полезны для тех, у кого есть проблемы со здоровьем сердца, или кто хочет избегать их.

"Всего две чашки в день могут обеспечить 400-600 миллиграммов флаван-3-олов, рекомендуемую суточную норму для поддержания здоровья сердца", — говорит Каллу.

Эти растительные соединения поддерживают здоровье сердца, способствуя как здоровому уровню холестерина, так и регуляции артериального давления.

Метаанализ рандомизированных контролируемых исследований показал, что добавление черного чая значительно снижает как систолическое, так и диастолическое артериальное давление по сравнению с контрольными методами лечения.

Уточнения

Кофеи́н (также матеин, теин, гуаранин) — алкалоид пуринового ряда, бесцветные или белые горькие кристаллы.

