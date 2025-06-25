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Антиоксиданты и здоровье: как яблоки помогают улучшать метаболизм и иммунитет

1:39
Здоровье

В наши дни все глаза обращены на антиоксиданты, поскольку многие из нас отождествляют этот термин со здоровьем — и это справедливо! Но что это такое на самом деле?

Яблоки
Фото: Designed by Freepik by grmarc, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Яблоки

Антиоксиданты могут помочь защитить нас от сердечно-сосудистых заболеваний, диабета, рака и упадка мозга. Они обладают фантастическими противовоспалительными свойствами.

Но антиоксиданты отличаются от других пищевых питательных веществ и соединений тем, что существуют десятки различных типов, от микроэлементов, таких как витамины C и E, до растительных соединений, таких как полифенолы.

На самом деле, существует множество фруктов, которые содержат больше антиоксидантов, чем зеленый чай. Хотя количество может варьироваться в зависимости от условий выращивания, сбора и обработки (как и зеленый чай).

Термин "яблоко в день" определенно позволяет держать врача подальше, если учесть впечатляющие антиоксидантные качества этого популярного фрукта.

Некоторые из полифенольных антиоксидантов, которые вы найдете в яблоках, включают кверцетин и фенольные кислоты, но этот фаворит осени также наполнен витамином C — еще одним популярным антиоксидантом — все это равносильно невероятной поддержке иммунитета.

Высокое содержание клетчатки и воды в этом фаворите осени также улучшает здоровье кишечника, обмена веществ и клеток. Яблоки очень вкусны, если их макать в йогурт или арахисовое масло, а также добавлять в смузи, выпечку и овсянку.

Уточнения

А̀нтиоксида́нты (также антиокислители, консерванты) — вещества, которые ингибируют окисление; 

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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