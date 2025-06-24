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Не игнорируйте эти овощи: 5 секретов улучшат ваше настроение

3:37
Здоровье

Овощи — спорная тема: одни люди их любят, другие их ненавидят. Но если бы все знали, что употребление определенных овощей на самом деле может сделать вас счастливее, враждебности по отношению к этой группе продуктов было бы меньше.

Фрукты и овощи
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Фрукты и овощи

"Короче говоря, здоровые диеты с высоким содержанием цельных продуктов с большим количеством питательных веществ, как было показано, улучшают наше психическое здоровье, включая наше настроение", — говорит Лиз Вайнанди, сертифицированный диетолог. "С другой стороны, употребление продуктов с высоким содержанием сахара и насыщенных жиров, которые содержатся во многих ультраобработанных продуктах, как было показано, вызывает стресс и воспаление в нашем организме, включая наш мозг".

Чтобы помочь вам составить короткий список нескольких овощей, которые могут поднять вам настроение, мы попросили диетологов назвать их любимые овощи, повышающие настроение.

5 овощей, которые могут сделать вас счастливее

Шпинат

Шпинат — это листовая зелень, которая содержит смесь витаминов группы В, которые повышают настроение.

Витамины группы В, такие как тиамин, ниацин, пиридоксин, фолат и витамин В12, помогают вырабатывать нейротрансмиттеры, связанные с настроением, включая серотонин и дофамин.

Кроме того, витамины группы В поддерживают синтез ДНК и помогают поддерживать мембраны клеток мозга, что необходимо для здоровой работы мозга и стабильности настроения.

Лук

Хотя лук может заставить вас плакать, он также может улучшить ваше настроение. Хотя исследования ограничены, некоторые исследования показали, что луковый порошок может оказывать на мозг действие, подобное антидепрессантам. Кроме того, лук богат витамином C и витамином B6, оба из которых, как научно доказано, улучшают настроение и подавляют депрессивные и тревожные чувства.

Кроме того, запах жареного лука достаточно, чтобы заставить вас улыбнуться.

Перец

Перец очень богат витамином C — даже больше, чем цитрусовые. Исследования показали, что употребление острой пищи может иметь положительные психологические эффекты, в частности, из-за содержания в нем витамина C и капсаицина.

Некоторые исследования даже предполагают, что капсаицин может работать как эндорфин или гормон хорошего самочувствия, который вы испытываете после тренировки или времяпрепровождения с друзьями.

Морковь

Морковь богата каротиноидами — пигментом, который придает ей оранжевый цвет. Каротиноиды ассоциируются с более высоким уровнем оптимизма, что делает морковь отличным выбором для овоща, повышающего настроение.

Кроме того, ее можно готовить разными способами — есть с хумусом, добавлять в салаты или запекать партию и подавать в качестве гарнира.

Бобовые

Исследования показали, что соблюдение средиземноморской диеты, богатой фруктами, овощами и бобовыми, связано с более низкими показателями депрессии и улучшением настроения. Вы можете добавлять бобовые практически в любое полезное блюдо: салаты, супы, жаркое или даже есть их отдельно. И не помешает то, что бобовые также отлично подходят для здоровья пищеварительной системы, что делает их суперпродуктом в мире овощей, повышающих настроение.

Уточнения

Шпина́т огоро́дный (лат. Spinacia oleracea) — однолетнее травянистое растение; вид рода Шпинат (Spinacia) семейства Амарантовые (Amaranthaceae); в старой классификации — Маревые (Chenopodiaceae). 

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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