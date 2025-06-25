Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
После скандалов и суда с Джонни Деппом: Эмбер Хёрд возвращается в профессию
Чистый матрас — залог здоровья: как избавиться от пылевых клещей с помощью дешёвого средства, которое у вас точно есть
Доктор Мясников предупредил: часть россиян не доживёт до старости — названа причина
Комфорт или компрессия: этот модный выбор в самолёте может обернуться неприятным диагнозом
Двойной трансферный удар Ювентуса по Реалу: как ответит Хаби Алонсо?
Земля закрутилась, как волчок: сутки становятся короче, а мы даже не замечаем беду
Когда характер важнее окраса — но всё равно идеально в серо-белом
Заправка без участия водителя: риски, о которых вы не думали, передавая шланг другому
Как испанки сохраняют красоту: 6 секретных ритуалов для роскошных волос и кожи

Смерть из-за дневного сна: вот почему такой отдых оказался опасным

0:48
Здоровье

Ученые выяснили, что взрослые люди, которые регулярно долго спят днем, имеют повышенный риск ранней смерти.

Сон
Фото: freepik.com by krakenimages.com, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Сон

Исследование показало, что он повышается аж на 20%.

Кроме того, частый дневной сон маскирует возможные проблемы со здоровьем и плохой ночной отдых.

В зоне риска особенно те, кто дольше всех спит в промежуток с 11:00 до 13:00.

Также из-за регулярного дневного сна могут появиться болезни сердца, диабет 2 типа, депрессия и деменция.

По мнению учёных, врачи обязаны спрашивать у пациентов о том, есть ли у них привычка спать днем, поскольку некоторые дневного сна могут говорить о ранних признаках ухудшения здоровья, пишет KP. RU.

Уточнения

Сон (лат. somnus) — периодически возникающее физиологическое состояние, противоположное состоянию бодрствования, характеризующееся пониженной реакцией на окружающий мир, присущее млекопитающим, птицам, рыбам и некоторым другим животным, в том числе насекомым и головоногим моллюскам.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Сейчас читают
Исчез на сто лет — и вернулся с потомством: загадочное животное снова в дикой природе
Наука и техника
Исчез на сто лет — и вернулся с потомством: загадочное животное снова в дикой природе
Их боятся даже акулы — эти хищники заставляют величайших морских хищников бежать
Домашние животные
Их боятся даже акулы — эти хищники заставляют величайших морских хищников бежать Аудио 
Прощай, электрокар: японский двигатель без топлива потряс рынок
Авто
Прощай, электрокар: японский двигатель без топлива потряс рынок Аудио 
Популярное
Не есть после шести — устарело: вот реальный способ худеть без мучений

Это не диета. Это привычка, которая меняет самочувствие. Один ужин — и ты уже ближе к лёгкости. Главное — знать, когда ставить точку в тарелке.

Не есть после шести — устарело: вот реальный способ худеть без мучений
Прощай, электрокар: японский двигатель без топлива потряс рынок
Прощай, электрокар: японский двигатель без топлива потряс рынок
Их боятся даже акулы — эти хищники заставляют величайших морских хищников бежать
Китай прижал автогиганта к стенке — в США остановлена сборка
Москве надоели дилеммы Вучича, он предупреждён в последний раз Любовь Степушова Паника или реальность: чем на самом деле обернётся новый налог на переводы с 2025 года Олег Володин Это простое умение делает вас центром любой компании — но о нём почти никто не знает Игорь Буккер
Не просто птица, а живое чудо: как попугай нашёл дом после семи лет странствий
Не хуже японцев — а где-то и лучше: 7 китайских внедорожников, которые покоряют Россию
Эти четыре компонента реально работают против морщин — остальные можно не покупать
Эти четыре компонента реально работают против морщин — остальные можно не покупать
Последние материалы
ФАС под прицелом: Госдума запросила информацию о причинах резкого роста цен на коммуналку
Драма в концовке: Месси наказан за упущенное преимущество матчем с ненавистным клубом
Семейная драма или уважительная причина? Почему старший сын Погребняк не полетел в отпуск
Огурцы сдают позиции на жаре: как прекратить этот позор и спасти плоды от желтизны
Цвет доски может спасти желудок: зачем нужны разные разделочные доски
Кто на самом деле вызывает депрессию: мозг раскрывает нового виновника
Уединение по-гречески: это место не найти на карте — и хорошо
Бессонница в слишком тёплую летнюю ночь: гениальные решения для тех, кто страдает от жары
Руки — главные враги микробов: почему мыть их важно каждый день — секреты здоровья и защиты
Утренняя трель и вечерний свист: 5 птиц, которые наполняют июнь музыкой
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.