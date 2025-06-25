Смерть из-за дневного сна: вот почему такой отдых оказался опасным

0:48 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Ученые выяснили, что взрослые люди, которые регулярно долго спят днем, имеют повышенный риск ранней смерти.

Фото: freepik.com by krakenimages.com, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Сон

Исследование показало, что он повышается аж на 20%.

Кроме того, частый дневной сон маскирует возможные проблемы со здоровьем и плохой ночной отдых.

В зоне риска особенно те, кто дольше всех спит в промежуток с 11:00 до 13:00.

Также из-за регулярного дневного сна могут появиться болезни сердца, диабет 2 типа, депрессия и деменция.

По мнению учёных, врачи обязаны спрашивать у пациентов о том, есть ли у них привычка спать днем, поскольку некоторые дневного сна могут говорить о ранних признаках ухудшения здоровья, пишет KP. RU.

Уточнения

Сон (лат. somnus) — периодически возникающее физиологическое состояние, противоположное состоянию бодрствования, характеризующееся пониженной реакцией на окружающий мир, присущее млекопитающим, птицам, рыбам и некоторым другим животным, в том числе насекомым и головоногим моллюскам.

