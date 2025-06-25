Смерть из-за дневного сна: вот почему такой отдых оказался опасным

Ученые выяснили, что взрослые люди, которые регулярно долго спят днем, имеют повышенный риск ранней смерти.
Исследование показало, что он повышается аж на 20%.
Кроме того, частый дневной сон маскирует возможные проблемы со здоровьем и плохой ночной отдых.
В зоне риска особенно те, кто дольше всех спит в промежуток с 11:00 до 13:00.
Также из-за регулярного дневного сна могут появиться болезни сердца, диабет 2 типа, депрессия и деменция.
По мнению учёных, врачи обязаны спрашивать у пациентов о том, есть ли у них привычка спать днем, поскольку некоторые дневного сна могут говорить о ранних признаках ухудшения здоровья, пишет KP. RU.
Сон (лат. somnus) — периодически возникающее физиологическое состояние, противоположное состоянию бодрствования, характеризующееся пониженной реакцией на окружающий мир, присущее млекопитающим, птицам, рыбам и некоторым другим животным, в том числе насекомым и головоногим моллюскам.
Это не диета. Это привычка, которая меняет самочувствие. Один ужин — и ты уже ближе к лёгкости. Главное — знать, когда ставить точку в тарелке.