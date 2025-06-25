Доктор Мясников предупредил: часть россиян не доживёт до старости — названа причина

1:59 Your browser does not support the audio element. Здоровье

В эфире программы "О самом главном" врач и телеведущий Александр Мясников озвучил жёсткий, но честный прогноз: многие россияне в возрасте 50+ могут просто не дожить до старости. Причина — банальная, но смертельно опасная: малоподвижный образ жизни.

Фото: commons.wikimedia.org by Alex Proimos, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Стетоскоп

Когда 87 выглядит лучше, чем 50

Чтобы не быть голословным, в студию пригласили 87-летнюю женщину, которая легко уделывает тех, кто младше её на три десятка лет. Она занимается скандинавской ходьбой, делает силовые упражнения и работает над растяжкой.

"Вы, которые в 50 лет закуклились, отрастили себе брюхо, вот такие ручки, кожа висит. Сидите, ничего не делаете, вам всё неинтересно — вот посмотрите", — обратился Мясников к зрителям, показывая на бодрую гостью.

Именно она, кстати, стала звездой выпуска, поразив всех тем, что села на шпагат в прямом эфире. В свои 87.

Страшнее, чем диагноз

"Вы даже не доживёте до этих лет", — жёстко заявил Мясников, обращаясь к тем, кто игнорирует физическую активность.

Это не запугивание, а факт: отсутствие движения ведёт к сердечно-сосудистым заболеваниям, диабету, ожирению и проблемам с суставами. И всё это начинается задолго до пенсионного возраста.

Спасение — в движении

Мясников не просто пугает. Он даёт решение: двигайтесь. Неважно, что это будет — прогулки, зарядка, йога или танцы на кухне. Главное — регулярность. Даже простые 20 минут в день способны продлить жизнь и улучшить её качество.

И да, возраст — не оправдание

История 87-летней гостьи доказывает: дело не в паспорте, а в привычках. Неважно, сколько вам лет — важно, что вы делаете каждый день, сообщает "Царьград".

Уточнения

Долголетие или долгожительство, — социально-биологическое явление, характеризующееся доживаемостью человека до возраста, значительно превышающего среднюю продолжительность жизни.

