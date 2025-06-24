Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Лазанья с шампиньонами: откройте волшебство кулинарии с этим простым рецептом
Кофе уже не виноват: этот напиток оказался настоящим кошмаром для зубов
Уникальный дрон с бионической рукой снизит риски: революция в сборе трофеев
Пока Тигран Кеосаян в коме: как Алёна Хмельницкая организовала праздник для младшей дочери
Обычные лекарства превращают водителей в нарушителей — подробности решения
От руин до реставрации: как Херстмонсо стал одним из самых красивых замков в Великобритании
Эти 7 вещей делают ваш интерьер устаревшим — срочно избавьтесь
Новые правила для виноделов и туризма — решающее поручение президента
Льюис Хэмилтон на грани завершения карьеры: что решит его судьбу в 2026 году

Кружится голова в новых очках? Вот как понять, всё ли в порядке со зрением

2:59
Здоровье

Ты наконец-то решилась: сходила к офтальмологу, получила рецепт и надела первые в жизни очки. Но вместо чёткого мира — головокружение, подташнивание и ощущение, что тебя укачало в лифте. Что это? Очки не те? Глаза не те? Паниковать не стоит — это нормально. Объясняет профессор и офтальмохирург Вячеслав Куренков.

Женщина в очках
Фото: Designed by Freepik by cookie-studio is licensed under Public domian
Женщина в очках

Мозг в шоке: вы увидели слишком много

"Головокружение при ношении очков — распространённое явление, особенно среди тех, кто надевает их впервые", — говорит Куренков.

Причина проста: раньше ты не замечала половину мелких деталей — мозг экономил ресурсы. А теперь — резкое повышение "качества картинки". Организм не понимает, что с этим делать: новая чёткость, непривычная глубина, непривычные движения. Вот и закружилась голова.

Пройдёт само — правда

"Мозг адаптируется. Он отсеивает лишнюю информацию и избавляется от неприятных ощущений", — подчёркивает врач.

По словам офтальмолога, через несколько дней или максимум неделю все симптомы исчезают. Главное — не снимать очки при первых признаках дискомфорта. Иначе мозг так и не привыкнет.

Очки могут и навредить? Только в одном случае

Да, иногда очки действительно оказываются "не в тему". Речь о так называемой ложной близорукости. Это временное явление, когда глаза устают, плохо фокусируются, и кажется, что зрение ухудшилось. Но если в этот момент начать носить очки без точного диагноза, можно добиться обратного эффекта.

"Если принять ложную близорукость за настоящую и начать коррекцию, это может не только не помочь, но и навредить", — объясняет Куренков.

Что делать, если зрение точно падает

Если у тебя реальная рефракционная аномалия, очки — это не просто удобно, это необходимо. Они не только помогают видеть лучше, но и тормозят дальнейшее ухудшение зрения. По словам врача, в зависимости от возраста и состояния, можно использовать очки, линзы или делать лазерную коррекцию.

А кто-то обходится и без очков

Да, бывает. Некоторые люди при возрастных изменениях зрения не носят оптику вообще - их организм сам находит способы компенсировать изменения. Но это скорее исключение, чем правило. Если тебя беспокоит зрение — не гадай, а проверь.

Главное — не бояться, а привыкнуть

Очки — это не дискомфорт, а новый взгляд на жизнь. Да, в прямом смысле. Небольшие головокружения и странные ощущения в первые дни — абсолютно нормальны. Главное — не снимать очки сразу и дать мозгу немного времени адаптироваться к новому визуальному миру, сообщает сайт aif.ru.

Уточнения

Офтальмоло́гия — область медицины, изучающая глаз, его анатомию, физиологию и болезни, а также разрабатывающая методы лечения и профилактики глазных болезней.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Сейчас читают
Эти четыре компонента реально работают против морщин — остальные можно не покупать
Красота и стиль
Эти четыре компонента реально работают против морщин — остальные можно не покупать Аудио 
Терпит, но бесится: как вы ежедневно выводите кошку из себя
Домашние животные
Терпит, но бесится: как вы ежедневно выводите кошку из себя Аудио 
Встретили кабана в лесу? Вот что ни в коем случае нельзя делать
Домашние животные
Встретили кабана в лесу? Вот что ни в коем случае нельзя делать
Популярное
Не есть после шести — устарело: вот реальный способ худеть без мучений

Это не диета. Это привычка, которая меняет самочувствие. Один ужин — и ты уже ближе к лёгкости. Главное — знать, когда ставить точку в тарелке.

Не есть после шести — устарело: вот реальный способ худеть без мучений
Их боятся даже акулы — эти хищники заставляют величайших морских хищников бежать
Их боятся даже акулы — эти хищники заставляют величайших морских хищников бежать
Не просто птица, а живое чудо: как попугай нашёл дом после семи лет странствий
Прощай, электрокар: японский двигатель без топлива потряс рынок
Москве надоели дилеммы Вучича, он предупреждён в последний раз Любовь Степушова Паника или реальность: чем на самом деле обернётся новый налог на переводы с 2025 года Олег Володин Это простое умение делает вас центром любой компании — но о нём почти никто не знает Игорь Буккер
Китай прижал автогиганта к стенке — в США остановлена сборка
Эти четыре компонента реально работают против морщин — остальные можно не покупать
Не хуже японцев — а где-то и лучше: 7 китайских внедорожников, которые покоряют Россию
Не хуже японцев — а где-то и лучше: 7 китайских внедорожников, которые покоряют Россию
Последние материалы
Уникальный дрон с бионической рукой снизит риски: революция в сборе трофеев
Обычные лекарства превращают водителей в нарушителей — подробности решения
Пока Тигран Кеосаян в коме: как Алёна Хмельницкая организовала праздник для младшей дочери
От руин до реставрации: как Херстмонсо стал одним из самых красивых замков в Великобритании
Эти 7 вещей делают ваш интерьер устаревшим — срочно избавьтесь
Новые правила для виноделов и туризма — решающее поручение президента
Льюис Хэмилтон на грани завершения карьеры: что решит его судьбу в 2026 году
Сыворотка, эссенция или бустер: что вам действительно нужно, а что — лишнее
Забудьте про тяжёлый труд! Откройте для себя мистику сидератов в садоводстве
Она не царапается — она объясняет правила общения
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.