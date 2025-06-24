Кружится голова в новых очках? Вот как понять, всё ли в порядке со зрением

2:59 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Ты наконец-то решилась: сходила к офтальмологу, получила рецепт и надела первые в жизни очки. Но вместо чёткого мира — головокружение, подташнивание и ощущение, что тебя укачало в лифте. Что это? Очки не те? Глаза не те? Паниковать не стоит — это нормально. Объясняет профессор и офтальмохирург Вячеслав Куренков.

Фото: Designed by Freepik by cookie-studio is licensed under Public domian Женщина в очках

Мозг в шоке: вы увидели слишком много

"Головокружение при ношении очков — распространённое явление, особенно среди тех, кто надевает их впервые", — говорит Куренков.

Причина проста: раньше ты не замечала половину мелких деталей — мозг экономил ресурсы. А теперь — резкое повышение "качества картинки". Организм не понимает, что с этим делать: новая чёткость, непривычная глубина, непривычные движения. Вот и закружилась голова.

Пройдёт само — правда

"Мозг адаптируется. Он отсеивает лишнюю информацию и избавляется от неприятных ощущений", — подчёркивает врач.

По словам офтальмолога, через несколько дней или максимум неделю все симптомы исчезают. Главное — не снимать очки при первых признаках дискомфорта. Иначе мозг так и не привыкнет.

Очки могут и навредить? Только в одном случае

Да, иногда очки действительно оказываются "не в тему". Речь о так называемой ложной близорукости. Это временное явление, когда глаза устают, плохо фокусируются, и кажется, что зрение ухудшилось. Но если в этот момент начать носить очки без точного диагноза, можно добиться обратного эффекта.

"Если принять ложную близорукость за настоящую и начать коррекцию, это может не только не помочь, но и навредить", — объясняет Куренков.

Что делать, если зрение точно падает

Если у тебя реальная рефракционная аномалия, очки — это не просто удобно, это необходимо. Они не только помогают видеть лучше, но и тормозят дальнейшее ухудшение зрения. По словам врача, в зависимости от возраста и состояния, можно использовать очки, линзы или делать лазерную коррекцию.

А кто-то обходится и без очков

Да, бывает. Некоторые люди при возрастных изменениях зрения не носят оптику вообще - их организм сам находит способы компенсировать изменения. Но это скорее исключение, чем правило. Если тебя беспокоит зрение — не гадай, а проверь.

Главное — не бояться, а привыкнуть

Очки — это не дискомфорт, а новый взгляд на жизнь. Да, в прямом смысле. Небольшие головокружения и странные ощущения в первые дни — абсолютно нормальны. Главное — не снимать очки сразу и дать мозгу немного времени адаптироваться к новому визуальному миру, сообщает сайт aif.ru.

Уточнения

Офтальмоло́гия — область медицины, изучающая глаз, его анатомию, физиологию и болезни, а также разрабатывающая методы лечения и профилактики глазных болезней.

