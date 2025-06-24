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Головная боль отступит за 5 секунд: удивительный способ без таблеток

2:01
Здоровье

Всё чаще головная боль накрывает нас в самый неподходящий момент — на работе, в дороге, дома среди дел. И не всегда хочется тянуться за таблетками. Оказывается, в некоторых случаях можно помочь себе самостоятельно — с помощью простых действий, не выходя из дома.

Усталость
Фото: freepik.com by yanalya, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Усталость

Где болит — там и зажато

Иногда боль в голове связана вовсе не с простудой или давлением, а с перенапряжением мышц. Причиной может стать даже стресс или сидячая работа.

"Зачастую спазмируются жевательные и височные мышцы. Поэтому иногда бывает сложно дотронуться до головы или причесаться", — объясняет врач-терапевт и кардиолог Татьяна Романенко.

В таком случае помогает специальное упражнение. Просто положите одну руку на бок головы, сверху — вторую, и слегка надавите. Оставайтесь так 5 секунд. Повторите несколько раз с интервалами. Боль может заметно уменьшиться, как сообщает Москва 24.

Ещё один способ — когда тянет ко лбу

Если тянет в районе лба, попробуйте другое движение: ладонь на лоб, сверху — вторая рука. Лёгкое давление и наклон головы вперёд помогают снять напряжение в передней части головы. Кроме того, полезно промассировать шею и плечи — шейно-воротниковая зона часто бывает напряжена из-за стресса или сидячей позы.

А может, вы просто не пили воду

Часто головная боль связана с банальным обезвоживанием. Если упражнения не помогают — просто выпейте стакан воды. В день нужно употреблять 0,4-0,5 мл жидкости на килограмм веса — примерно 2-2,5 литра для взрослого человека.

Но если боль сопровождается тошнотой, пульсацией в висках или нарушением сердечного ритма — это уже не к упражнениям, а к врачу. Такие симптомы могут быть опасны.

Уточнения

Головна́я боль (цефалгия) — боль, возникающая в области головы выше линии, которая соединяет наружный угол глаза, наружный слуховой проход и первый шейный позвонок (орбитомеатальная линия). 

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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