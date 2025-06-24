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Этот недуг маскируется под обычную температуру 37 — вот что на самом деле с вами происходит

1:48
Здоровье

Врач Владимир Болибок разъяснил, что делать, если температура за 37 не отпускает долгое время.

Таблетка от боли
Фото: https://www.freepik.com
Таблетка от боли

С такой проблемой, как постоянная субфебрильная температура, сталкиваются, в том числе, люди, отказавшиеся от пищи животного происхождения. Как следствие такого шага — дефицит железа в организме. И далее по цепочке — провал в иммунной системе приводит к появлению очагов хронического воспаления.

"Самое главное — сделать анализы на содержание железа в сыворотке крови, содержание гемоглобина, железа, ферритина и трансферрина. Основные показатели, маркеры обмена железа посмотреть. Железо входит в состав некоторых ферментов, необходимых для иммунной защиты", — пояснил доктор.

Восполнять дефицит железа в организме самостоятельно, по словам эксперта, не рекомендуется. Решит врач.

"Все зависит от глубины дефицита. Основным показателем является уровень гемоглобина. Анемия градирует на несколько стадий: первая, вторая, третья стадии анемии. И все зависит от того, на какую ступень, на какую стадию человек попал", — говорит специалист.

Длительная повышенная температура должна насторожить в любом случае, предупреждает Владимир Болибок.

"Субфебрилитет — это сборная солянка разных диагнозов. Он может появляться при совершенно разных заболеваниях, это и расстройства вегетативной нервной системы, и нарушение эндокринной работы щитовидной железы, и нарушение иммунной системы, появление очагов хронического воспаления, заболевания желудочно-кишечного тракта", — перечислил возможные причины врач.

Автор Ирина Малова
Ирина Малова — журналист, корреспондент-интервьюер Правда.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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