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Жар под контролем: распространённые ошибки, из-за которых не получается снизить температуру

3:33
Здоровье

Повышенная температура — естественная реакция организма на инфекцию. Она помогает бороться с вирусами и бактериями, но неправильные действия могут усугубить состояние. Многие распространённые методы снижения жара на самом деле опасны и мешают выздоровлению. Знание типичных ошибок поможет избежать осложнений и ускорит восстановление здоровья. Ниже рассмотрены основные запреты и рекомендации при температуре.

Больная женщина с градусником
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Больная женщина с градусником

Популярные "домашние" методы, как обтирание спиртом и лёд на грудь, не охлаждают, а вызывают:

  • резкий спазм сосудов;

  • повышение нагрузки на сердце;

  • скачки температуры после кратковременного облегчения.

Не перегревайтесь под одеялами

Миф о том, что нужно "пропотеть", может привести к перегреву. Это сбивает терморегуляцию и мешает выздоровлению. Лучше выбрать:

  • лёгкую одежду;

  • прохладный, влажный воздух в помещении (18-20 °C);

  • покой и покров на уровне комфорта.

Пейте воду, даже если не хочется

Обезвоживание — частый спутник высокой температуры. Оно приводит к усилению интоксикации и ухудшению самочувствия. Подходят:

  • тёплая вода;

  • морс;

  • некрепкий чай.

Детям — только безопасные препараты

Ацетилсалициловая кислота (аспирин) противопоказана детям до 12 лет. Возможные последствия:

  • тяжёлые поражения печени (синдром Рея);

  • нарушения работы мозга;

  • риск передозировки.

Забудьте про ингаляции над паром

Наклоняться над кипятком при температуре — крайне опасно. Это:

  • обжигает дыхательные пути;

  • усиливает воспаление;

  • провоцирует приступы у детей.

Безопаснее использовать небулайзер по назначению врача.

Физическая нагрузка тормозит выздоровление

Во время болезни важно сохранять силы. Даже лёгкая активность:

  • снижает иммунный ответ;

  • увеличивает потребность в кислороде;

  • может спровоцировать осложнения.

Никакого кофе и алкоголя

Они создают ложное ощущение бодрости, но на деле:

  • обезвоживают организм;

  • повышают давление;

  • мешают сердцу справляться с нагрузкой.

Не голодайте, ешьте легко

Во время температуры организм особенно нуждается в питательных веществах. Полное голодание:

  • замедляет восстановление;

  • снижает иммунитет;

  • увеличивает слабость.

Рекомендуется:

  • лёгкие супы;

  • каши на воде;

  • мягкие фрукты.

Курение — тормоз на пути к выздоровлению

Сигареты раздражают воспалённые дыхательные пути и мешают регенерации тканей. Даже одна сигарета:

  • усиливает кашель;

  • снижает уровень кислорода в крови;

  • увеличивает риск осложнений.

Антибиотики — не панацея

При вирусной инфекции антибиотики не работают. Их бесконтрольный приём:

  • разрушает кишечную микрофлору;

  • провоцирует рост устойчивых бактерий;

  • тормозит восстановление иммунной системы.

Температура 39+ требует срочной реакции

Если жаропонижающие не помогают, а температура держится выше 39 °C:

  • не экспериментируйте с народными средствами;

  • не ждите ухудшения;

  • вызывайте врача или скорую помощь.

Лечение температуры — это не борьба наугад, а точная стратегия. Ошибки могут стоить здоровья, особенно при высокой лихорадке. Соблюдение простых правил поможет быстрее встать на ноги без осложнений.

Уточнения

Температу́ра — скалярная физическая величина, характеризующая термодинамическую систему и количественно выражающая интуитивное понятие о различной степени нагретости тел.
 

Автор Михаил Гаврилов
Михаил Гаврилов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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