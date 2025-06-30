Мякоть для кожи, сок для почек: почему стоит есть этот овощ каждый день для молодости и здоровья

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2:37
Здоровье

Ликопин — пигмент, окрашивающий томаты в красный цвет, обладает мощным противоопухолевым действием.

Салат с курицей и помидорами
Фото: freepik.com by KamranAydinov, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Салат с курицей и помидорами


Он замедляет рост раковых клеток и снижает риск:

  • рака простаты;

  • онкологии молочной железы;

  • опухолей почек.

Особенность в том, что термически обработанные помидоры (например, в виде пасты или соуса) содержат ликопина больше, чем свежие.

Сердце под защитой

Ликопин расщепляет избыток "плохого" холестерина, снижая риск атеросклероза и инфаркта.
Дополнительно:

  • калий расширяет сосуды и регулирует давление;

  • регулярное употребление томатов снижает риск тромбозов.

Помидоры и настроение

В мякоти томатов содержатся соединения, способствующие выработке серотонина — гормона радости.
Их польза:

  • снятие тревожности;

  • стабилизация эмоционального фона;

  • профилактика сезонных депрессий.

Поддержка зрения

Томаты богаты витамином А, который:

  • защищает сетчатку от возрастных изменений;

  • снижает риск катаракты;

  • помогает предотвратить куриную слепоту.

Пищеварение и метаболизм

Пищевые волокна из томатов:

  • регулируют работу кишечника;

  • предотвращают запоры и диарею;

  • ускоряют обмен веществ.

А витамины группы B поддерживают здоровье ЖКТ.

Польза для курильщиков

Благодаря витамину А, томаты помогают нейтрализовать часть токсинов из табачного дыма, снижая:

  • канцерогенную нагрузку;

  • риск воспалений в организме.

Антивозрастной эффект

Кожица помидоров содержит флавоноиды, которые:

  • замедляют старение клеток;

  • уменьшают воспаления;

  • стимулируют выработку коллагена.

Маски из томатной мякоти улучшают упругость и цвет кожи.

Облегчение работы почек

Томаты обладают мочегонным эффектом:

  • выводят лишнюю жидкость;

  • снижают отёки;

  • помогают при нарушении водно-солевого баланса.

Регулировка уровня сахара

Томаты содержат хром — микроэлемент, который:

  • стабилизирует уровень глюкозы;

  • снижает тягу к сладкому;

  • помогает контролировать аппетит.

Это делает овощ полезным для диабетиков и тех, кто стремится к снижению веса.

Томаты — это не просто салатный ингредиент, а полноценный функциональный продукт. Они поддерживают здоровье сосудов, борются с раком, улучшают настроение и даже влияют на кожу. Термически обработанные томаты зачастую полезнее свежих, а их регулярное употребление способно реально улучшить качество жизни.

Уточнения

Тома́т или помидо́р - однолетнее или многолетнее травянистое растение, вид рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).

Автор Михаил Гаврилов
Михаил Гаврилов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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