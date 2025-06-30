Мякоть для кожи, сок для почек: почему стоит есть этот овощ каждый день для молодости и здоровья

Ликопин — пигмент, окрашивающий томаты в красный цвет, обладает мощным противоопухолевым действием.
Он замедляет рост раковых клеток и снижает риск:
рака простаты;
онкологии молочной железы;
опухолей почек.
Особенность в том, что термически обработанные помидоры (например, в виде пасты или соуса) содержат ликопина больше, чем свежие.
Сердце под защитой
Ликопин расщепляет избыток "плохого" холестерина, снижая риск атеросклероза и инфаркта.
Дополнительно:
калий расширяет сосуды и регулирует давление;
регулярное употребление томатов снижает риск тромбозов.
Помидоры и настроение
В мякоти томатов содержатся соединения, способствующие выработке серотонина — гормона радости.
Их польза:
снятие тревожности;
стабилизация эмоционального фона;
профилактика сезонных депрессий.
Поддержка зрения
Томаты богаты витамином А, который:
защищает сетчатку от возрастных изменений;
снижает риск катаракты;
помогает предотвратить куриную слепоту.
Пищеварение и метаболизм
Пищевые волокна из томатов:
регулируют работу кишечника;
предотвращают запоры и диарею;
ускоряют обмен веществ.
А витамины группы B поддерживают здоровье ЖКТ.
Польза для курильщиков
Благодаря витамину А, томаты помогают нейтрализовать часть токсинов из табачного дыма, снижая:
канцерогенную нагрузку;
риск воспалений в организме.
Антивозрастной эффект
Кожица помидоров содержит флавоноиды, которые:
замедляют старение клеток;
уменьшают воспаления;
стимулируют выработку коллагена.
Маски из томатной мякоти улучшают упругость и цвет кожи.
Облегчение работы почек
Томаты обладают мочегонным эффектом:
выводят лишнюю жидкость;
снижают отёки;
помогают при нарушении водно-солевого баланса.
Регулировка уровня сахара
Томаты содержат хром — микроэлемент, который:
стабилизирует уровень глюкозы;
снижает тягу к сладкому;
помогает контролировать аппетит.
Это делает овощ полезным для диабетиков и тех, кто стремится к снижению веса.
Томаты — это не просто салатный ингредиент, а полноценный функциональный продукт. Они поддерживают здоровье сосудов, борются с раком, улучшают настроение и даже влияют на кожу. Термически обработанные томаты зачастую полезнее свежих, а их регулярное употребление способно реально улучшить качество жизни.
Тома́т или помидо́р - однолетнее или многолетнее травянистое растение, вид рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).
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