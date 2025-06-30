Мякоть для кожи, сок для почек: почему стоит есть этот овощ каждый день для молодости и здоровья

2:37 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Ликопин — пигмент, окрашивающий томаты в красный цвет, обладает мощным противоопухолевым действием.

Фото: freepik.com by KamranAydinov, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Салат с курицей и помидорами



Он замедляет рост раковых клеток и снижает риск:

рака простаты;

онкологии молочной железы;

опухолей почек.

Особенность в том, что термически обработанные помидоры (например, в виде пасты или соуса) содержат ликопина больше, чем свежие.

Сердце под защитой

Ликопин расщепляет избыток "плохого" холестерина, снижая риск атеросклероза и инфаркта.

Дополнительно:

калий расширяет сосуды и регулирует давление;

регулярное употребление томатов снижает риск тромбозов.

Помидоры и настроение

В мякоти томатов содержатся соединения, способствующие выработке серотонина — гормона радости.

Их польза:

снятие тревожности;

стабилизация эмоционального фона;

профилактика сезонных депрессий.

Поддержка зрения

Томаты богаты витамином А, который:

защищает сетчатку от возрастных изменений;

снижает риск катаракты;

помогает предотвратить куриную слепоту.

Пищеварение и метаболизм

Пищевые волокна из томатов:

регулируют работу кишечника;

предотвращают запоры и диарею;

ускоряют обмен веществ.

А витамины группы B поддерживают здоровье ЖКТ.

Польза для курильщиков

Благодаря витамину А, томаты помогают нейтрализовать часть токсинов из табачного дыма, снижая:

канцерогенную нагрузку;

риск воспалений в организме.

Антивозрастной эффект

Кожица помидоров содержит флавоноиды, которые:

замедляют старение клеток;

уменьшают воспаления;

стимулируют выработку коллагена.

Маски из томатной мякоти улучшают упругость и цвет кожи.

Облегчение работы почек

Томаты обладают мочегонным эффектом:

выводят лишнюю жидкость;

снижают отёки;

помогают при нарушении водно-солевого баланса.

Регулировка уровня сахара

Томаты содержат хром — микроэлемент, который:

стабилизирует уровень глюкозы;

снижает тягу к сладкому;

помогает контролировать аппетит.

Это делает овощ полезным для диабетиков и тех, кто стремится к снижению веса.

Томаты — это не просто салатный ингредиент, а полноценный функциональный продукт. Они поддерживают здоровье сосудов, борются с раком, улучшают настроение и даже влияют на кожу. Термически обработанные томаты зачастую полезнее свежих, а их регулярное употребление способно реально улучшить качество жизни.

Уточнения

Тома́т или помидо́р - однолетнее или многолетнее травянистое растение, вид рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).

