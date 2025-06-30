Сон, который старит лицо: как подушка и поза каждую ночь запускают процесс увядания кожи

Многие даже не подозревают, что привычная поза для сна может медленно вредить здоровью. Невролог и сомнолог Николай Ильин предупреждает: сон на животе может привести к целому ряду неприятных последствий, включая боли в спине, онемение рук и даже преждевременное старение кожи.
При сне на животе основной вес тела приходится на его середину. В результате повышается нагрузка на поясничный и шейный отделы позвоночника, что вызывает боли и скованность по утрам. Дополнительное растяжение получают мышцы шеи, особенно при повороте головы вбок.
Многие во сне поднимают руки вверх или прячут их под подушку. Такое положение приводит к сдавливанию нервных окончаний, что вызывает онемение, покалывание и даже временную потерю чувствительности в руках. Это может перерасти в хроническую проблему, если не изменить позу.
Когда лицо длительно прижато к подушке, это нарушает микроциркуляцию крови, усиливает отёчность и способствует появлению заломов на коже. Со временем такие ночные "вмятины" могут превратиться в стойкие морщины, особенно в области щек и лба.
Используйте жесткий матрас, чтобы снизить прогиб позвоночника;
Выбирайте тонкую и мягкую подушку, чтобы уменьшить изгиб шеи;
Попробуйте постепенно менять позу сна - ложитесь на бок с валиком под коленями или под поясницу;
Следите за положением рук — не закидывайте их вверх и не прячьте под тело;
Увлажняйте кожу перед сном и используйте наволочки из шелка или сатина, чтобы минимизировать трение.
Если после сна вы чувствуете скованность в спине, головную боль или онемение в руках, это сигнал, что пора пересмотреть свои привычки. Сон должен восстанавливать силы, а не создавать новые проблемы со здоровьем.
Сон - периодически возникающее физиологическое состояние, противоположное состоянию бодрствования, характеризующееся пониженной реакцией на окружающий мир, присущее млекопитающим, птицам, рыбам и некоторым другим животным, в том числе насекомым и головоногим моллюскам.
Lada Vesta всё чаще оказывается на перепродаже сразу после обкатки. Причины — от высокой цены до неожиданных глюков электроники.