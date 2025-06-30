Сон, который старит лицо: как подушка и поза каждую ночь запускают процесс увядания кожи

2:09 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Многие даже не подозревают, что привычная поза для сна может медленно вредить здоровью. Невролог и сомнолог Николай Ильин предупреждает: сон на животе может привести к целому ряду неприятных последствий, включая боли в спине, онемение рук и даже преждевременное старение кожи.

Фото: freepik.com is licensed under Public domain Объятия перед сном

Нагрузка на позвоночник

При сне на животе основной вес тела приходится на его середину. В результате повышается нагрузка на поясничный и шейный отделы позвоночника, что вызывает боли и скованность по утрам. Дополнительное растяжение получают мышцы шеи, особенно при повороте головы вбок.

Онемение и неприятные ощущения

Многие во сне поднимают руки вверх или прячут их под подушку. Такое положение приводит к сдавливанию нервных окончаний, что вызывает онемение, покалывание и даже временную потерю чувствительности в руках. Это может перерасти в хроническую проблему, если не изменить позу.

Кожа тоже страдает

Когда лицо длительно прижато к подушке, это нарушает микроциркуляцию крови, усиливает отёчность и способствует появлению заломов на коже. Со временем такие ночные "вмятины" могут превратиться в стойкие морщины, особенно в области щек и лба.

Как снизить вред, если отказаться от позы не получается

Используйте жесткий матрас , чтобы снизить прогиб позвоночника;

Выбирайте тонкую и мягкую подушку , чтобы уменьшить изгиб шеи;

Попробуйте постепенно менять позу сна - ложитесь на бок с валиком под коленями или под поясницу;

Следите за положением рук — не закидывайте их вверх и не прячьте под тело;

Увлажняйте кожу перед сном и используйте наволочки из шелка или сатина, чтобы минимизировать трение.

Прислушивайтесь к телу

Если после сна вы чувствуете скованность в спине, головную боль или онемение в руках, это сигнал, что пора пересмотреть свои привычки. Сон должен восстанавливать силы, а не создавать новые проблемы со здоровьем.

Уточнения

Сон - периодически возникающее физиологическое состояние, противоположное состоянию бодрствования, характеризующееся пониженной реакцией на окружающий мир, присущее млекопитающим, птицам, рыбам и некоторым другим животным, в том числе насекомым и головоногим моллюскам.

